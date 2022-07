Menestys ei ole tuurista kiinni

Hevosurheilu esittelee kuninkuusravien pääsarjoihin osallistuvat hevoset rankingjärjestyksessä alkaen sijalta 12. Joka päivä julkaistaan kummastakin pääsarjasta kaksi hevosta.

H.V. Tuuri

12, 18,6a, 258 150 euroa

Turo 23,8a - H.V. Kipinä 32,1, Säkenöi Voimaa 22,2a

Kasvattaja & omistaja Lootus-Talli, Rauma

Kilpailuoikeuden vuokraaja Talli Tuurilla Mennään, Rauma

Hoitaja Tiina Turunen, Kuopio

Valmentaja Ossi Nurmonen, Kuopio

Ohjastaja Iikka Nurmonen, Kuopio

Suomenhevosten kaikkien aikojen nopeustilastossa jaetulla toisella sijalla oleva H.V. Tuuri lähtee toista kertaa kuninkuuskilpailuun. Viime vuonna se taisteli vakavasti kuninkuudesta aina päätösmatkan viimeiseen kaarteeseen asti. Lopulta sen oli tyytyminen kokonaiskilpailun toiseen sijaan, mutta erittäin kunniakkaaseen toiseen sijaan.

Isä Turo voitti 51 startistaan 36 kertaa. Ykkösten joukossa on muun muassa Derby ja Suurmestaruus, mutta kuninkuuskilpailuun se ei osallistunut koskaan. Sillä on 1248 rekisteröityä jälkeläistä, jota enemmän on vain Vieskerillä. Jälkeläisistä Jokivarren Kunkku 18,6a on ravikuningas ja ravikuningattaria ovat I.P. Vipotiina 20,2a, Saaga S 20,6a, Marimin 21,7a sekä Turotuuli 22,3a.

Emä H.V. Kipinä voitti neljä kertaa 25 startistaan. Sen kolmesta jälkeläisestä myös Kejsaren 33,2ke on kilpaillut.

Lootus-Talli on kasvattanut 45 hevosta. H.V. Tuurin lisäksi muun muassa H.V. Tureksin 25,2a, H.V. Hakevan 25,3a ja H.V. Turinan 25,9ke.