Äänessä viimeisen ponilähtönsä ajanut Ronja Grönman: "Mitenkähän tulen selviämään ilman pikkuponeja?"

Moi Ronja. Ajoit keskiviikkona urasi viimeisen startin A-poneilla, oliko tunnelmat haikeat?

”Oli etenkin, kun tuli mietittyä kuinka paljon poniraviura on minulle antanut. Mietin, että mitenkähän tulen selviämään ilman pikkuponeja. Ne ovat opettaneet minulle tosi paljon periksiantamattomuutta. Ei saa luovuttaa, vaikka joskus tekisikin mieli antaa periksi. Jatkan todennäköisesti ainakin ensi vuoden Pikku Humanterin, Lilli Puttisen ja Nallin valmentajana.”

Ohjastajana sinulla on 88 voittoa. Mitkä ovat olleet poniraviurasi mieleenpainuvimpia hetkiä?

”Vaikea kysymys, sillä niitä on tosi monta. Kaikki poniravikuninkuudet tietysti, ja myös Pikku Humanterilla voitettu Suomen mestaruus oli erityisen hieno hetki. Se voitto tuli minulle aikamoisena yllätyksenä.”

Kuinka paljon sinua kiinnostaa hevosten valmentaminen?

”Kiinnostaa ne. Nyt meille on tullut pihaan jo pari hevosta, joita treenataan. B-ponit olen ajatellut jättää kokonaan välistä. Etenkin kun minulla on mahdollisuus siirtyä suoraan hevosten pariin. Meillä on kotona lämminverisiä ja suomenhevosia.”

Millaiset tavoitteet sinulla on raviurheilun suhteen?

”Haaveita ja tavoitteita on, mutta elän päivä kerrallaan. Opiskelen nyt merkonomiksi, ja minun pitäisi valmistua vuoden päästä. Haluaisin valmistumisen jälkeen vielä lähteä opiskelemaan tradenomiksi.”