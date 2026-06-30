Poninuori Aku Hoffrenin unelma on toimia ratamestarina

14-vuotias Aku Hoffren viettää koulusta kesälomaa, mutta tekemistä riittää kolmen valmennuksessa olevan ponin kanssa.

”Kaikkien kanssa treenataan systemaattisesti. Tilanteesta riippuen ajetaan joko peruskuntoa, vetoja tai hiitataan. Lisäksi niitä juoksutetaan ja ratsatetaan välillä. Emma ja Vilma Virosen kanssa tehdään tätä yhdessä”, Hoffren kertoo.

Sunnuntaina Hoffren ohjastaa ponien Suur-Hollolassa valmentamaansa Jouppusen Pontusta.

”Hyvillä mielin lähdetään starttiin, mutta altavastaajina lähdetään koittamaan kovempia poneja vastaan. Kotirata ja isot kisat, niin ei parempaa fiilistä voisi olla.”

Hoffrenilla on jalat maassa myös muuten kauden tavoitteiden suhteen.

”Ei tähdätä mihinkään tiettyyn kilpailuun. Yritetään pitää ponit terveenä, hyvässä kunnossa ja starttailla paljon.”

Lajiin vanhempiensa kautta päätynyt Hoffren on miettinyt tulevaisuuden suunnitelmia raviurheilun parissa. Innostusta lajiin on tullut myös papan eli Arto Laaksosen kautta.

”Ponit ja hevoset kulkevat mukana varmasti jatkossakin, mutta radan hoito kiinnostaa erityisesti. Mietin, miten ajopaikkoja saisi paremmaksi ja koneet ovat myös mielenkiinnon kohteena. Ratamestari on unelma-ammatti”, Hoffren kertoo.