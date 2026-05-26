Amanda Hänninen ja Stenbydal’s Castilla edustavat Suomea Mini-Elitloppetissa

Suomalaisväriä nähdään ponien Elitloppetissa tänäkin vuonna, sillä Amanda Hännisen valmentama Stenbydal’s Castilla sai kutsun A-kategorian ponien Mini-Elitloppetiin.

”En osannut odottaa kutsua, tuntui tosi hyvältä saada se”, 13-vuotias Hänninen kertoo.

Amandan äiti Mia Hänninen kertoo, että kutsu tuli puskista eikä siihen ollut kerinnyt varautua.

”Suomen Poniraviyhdistykseltä tuli vinkkiä, että matkaa varten voisi tehdä keräyslippaan. Olen sanaton siitä, miten hyvin ihmiset on lähteneet tukemaan tätä juttua. Mieletön yhteisöllisyyden tunne tulee tästä. Ihmiset haluavat, että Suomea edustetaan ponilähdössä”, Mia Hänninen kiittää.

Stenbydal’s Castillan matkaan valmistauminen on sujunut hyvin.

”Hoidetaan ponia ja koitetaan pitää se hyvässä kunnossa. Perjantaina ajetaan viimeistely ja sitten hieron sen”, Amanda Hänninen kertoo.

Matkanteko Solvallaa kohti alkaa perjantaina iltalaivalla ja paluu laivaan tapahtuu lauantai-iltana. Amanda Hänniseltä jää kuudennen luokan päättäjäiset väliin, mutta se ei häntä haittaa.

”Totta kai tämä on kivempi juttu.”

Amanda Hänninen ohjastaa Stenbydal’s Castillaa itse. Hänellä on kokemusta Ruotsissa kilpailemisesta jo ennestään.

”Aika paljon olen katsellut vastustajia. Toivon, että poni menee ravia ja päästään nopeasti liikkeelle. Katsotaan sitten, miten käy”, Hänninen summaa 7-vuotiaan tamman taktiikkaa.

B-kategorian ponien Lilla Elitloppetissa ei nähdä suomalaisedustajaa, mutta historiaa siellä suomalaisväreissä tehdään, sillä Aidan Wee on mukana tankalaisvalmentajansa kanssa. Kyseessä on ensimmäinen Suomessa syntynyt B-poni kyseisessä kilpailussa. Aidan Ween ovat kasvattaneet Laura & Linda Mattila.