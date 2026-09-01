Amanda Hänninen valloitti Rommen

”Oikein hyvät fiilikset matkasta. Ajomatkaa oli paljon, mutta kaikki meni tosi hyvin. Ponit yöpyivät radalla”, Amanda Hänninen kertoi. ”Lähdettiin takarivistä ja jouduttiin alkumatkasta pussiin, mutta päästiin sieltä pois ja ohittelemaan.”

Hänninen tietää ponin hyvyyden salaisuuden.

”Stenbydal’s Castilla tykkää mennä. Sen kanssa myös tehdään monipuolisesti juttuja. Uskon että sekin auttaa, kun mieli pysyy virkeänä.”

Edellisen voiton valjakko otti kotiradalla Poni-Kymissä, mutta ulkomaat kutsuvat nyt uudelleen.

”Lauantaina startataan Tallinnan raviradalla. Siellä on ensimmäistä kertaa ponilähtö.”

Hännisellä on selkeät suunnitelmat naapurimaan vierailulle.

”Tavoitteena on, että olisi hyvä reissu ja pidettäisiin kivaa.”