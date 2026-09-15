Amazon kilpailee huipulla vielä viimeisellä kaudellaan

Loppuvuoteen mahtuu vielä muutama yhteinen startti ja tulevana lauantaina vuorossa on Villiponi Lappeenrannassa.

”Volttilähtö on meille hankala, kun ennätys ja sitä myöden takamatka on kova, mutta ajetaan viimeisenä vuonna vielä kaikki mitkä pystytään, kun terveys sen sallii.”

Vaikka Amazon jää kilpailuista eläkkeelle, rittää Espolla puuhaa, sillä valmennuksessa on sen lisäksi kaksi ponia ja kolme hevosta. Täysipäiväinen hevosammattilaisuus ei Espoa kuitenkaan sytytä.

”Minulla on oma kampaamo ja sen lisäksi olen valmistunut hevoshierojaksi, niin muutamia muiden hevosia käyn hieromassa. Minua kiinnostaa nimenomaan valmentaminen ja hoitaminen, mutta tämä on hyvä malli.”

Espon ponit ja hevoset ovat omassa tallissa, jossa on myös hänen siskojensa Neean ja Fiian valmennettavat.

”Meillä on 13 paikkaa, muutama karsina on tyhjänä. Se on sopiva määrä tälle systeemille, kun Neea ja minä käydään töissä ja Fiia opiskelee. Jokainen treenaa ja hoitaa omansa, yhdessä ajetaan jonkin verran. Erilaisia mielipiteitä saattaa olla, mutta sulassa sovussa ollaan”, Espo naurahtaa.