Korpikulman Salama otti viime torstaina Seinäjoella voiton ohjaksissaan valmentaja Anni Viskari.

”Poni tuntui hyvältä ja odotin, että saan hyvän paikan ohittamiseen. Se sitten tuli ja poni meni kaikkien ohi, eikä kukaan tullut ohi meistä”, 13-vuotias Viskari kertoo.

Virroilla asuva Viskari on syntynyt (poni)raviurheilun pariin.

”Meillä on aina ollut ravihevosia. Isoveljellä oli poni ja minäkin halusin. Tästä on tullut elämäntapa. Rakastan poneja ja hevosia, ja siihen on oppinut, että niitä ajetaan ja hoidetaan.”

Viskarilla on valmennuksessa kaksi ponia.

”Niitä ajetaan pääosin koppakärryistä metsässä. Välillä käydään radalla hiitillä ja joskus ratsastan”, Viskari kertoo.

”Molemmilla poneilla koitetaan päästä starttaamaan, mutta Hiitun Liinu on vähän omapäinen. Tavoitteena molempien kanssa on se, että ponit pysyvät terveenä ja voidaan kilpailla. Suurkilpailut ovat aina unelmana, mutta sekin riittää, että on jo päässyt pärjäämään.”

Seitsemättä luokkaa käyvä Viskari kokee, että koulu ja ponit on vielä ollut helppo yhdistää.

”Ainoa on tähän aikaan vuodesta, kun pimeä tulee niin äkkiä. On jo säkkipimeää, kun pääsee ajamaan. Otsalampun ja heijastimien kanssa sekin onnistuu ja viikonloppuisin.”

”Kun täytän kuusitoista, haluan ajaa ravikortin ja ajaa hevosilla kilpaa. Kotona ajan jo hevosiakin. Raviurheilu ammattina kiinnostaa ja kun kokemusta tulee lisää ja oppii, niin tulevaisuus näyttää”, Viskari kertoo.