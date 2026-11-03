Daalia Koivupalo ja Golden Cristian ovat löytäneet voittavan yhteisen sävelen

17-vuotias Daalia Koivupalo teki perjantaina ravimatkan Ouluun ja palasi sieltä kotiin Keminmaalle ykkösen kanssa.

”Minulla ja äidilläni on muutama poni, joita minä pääsääntöisesti treenaan”, Koivupalo kertoo. ”Perjantain starttiin valmistauduttiin ekstraa, Golden Cristian klipattiinkin. Kyseessä oli nopeampi autolähtö, mihin se on tottunut. Poni lähti hyvin ja vaikka ei tullut heti keuloja, niin se sopii sille paremmin, kun kaverit on rinnalla ja edessä, niin motivaatio pysyy paremmin. Takasuoralla yritettiin ohitusta, mutta siellä ei vielä lähtenyt, mutta loppusuoralla se tuntui siltä, että voittaa. Siinä oli loppuun asti jännitettävää, kun lähdin liian aikaisin tuulettamaan ja poni laukkasi, mutta tuomaristo katsoi, että laukka tuli maalin jälkeen.”

Koivupalon tie ponien pariin on alkanut ratsastamisesta.

”Kävin ensin monta vuotta ratastamassa. Äidin kanssa kävin raveissa, mutta se ei silloin kiinnostanut yhtään. Poniratsastuksen kautta päädyin Laivakankaalle ja siellä oli ponikorttikurssi. En tiennyt mitä se tarkoittaa, kun sinne päätin osallistua, mutta laji vei sitten mennessään”, Koivupalo naurahtaa.

Koivupalo kuvaa treenitapojensa olevan muuten ”perushommaa”, mutta Golden Cristiania valmennetaan pääosin kiitolaukalla.

”Se oli 2–4 ikävuotta tosi laiska, mutta laukasta se innostui kavereiden perässä ja myöhemmin yksinäänkin. Ajateltiin, että jos niin haluaa mennä, niin menkööt. Sitten se innostui starteissakin menemään kovempaa. Raviradalla sitä ei koskaan laukkuuteta, eikä se juurikaan laukkaa starteissa”, Koivupalo kertoo 6-vuotiaasta ruunasta, jolla on tänä vuonna 13 voittoa 13:sta lähdöstä.

Koivupalo käy tällä hetkellä lukion toista luokkaa ja aika meneekin opiskeluiden parissa, tallilla sekä raveissa.

”Kesällä täällä pohjoisessa on paremmin kilpailumahdollisuuksia, kun on kesäraveja ja pyrinkin käymään niin monissa kuin pystyin. A-poneille on ympäri vuoden hyvin sarjoja, mutta B-poneille vähemmän. Tälle vuodelle olisi vielä tarkoitus ajaa muutama lähtö. Ensi vuonna on minun viimeinen A-ponivuosi, tarkoitus olisi päästä ajamaan hyviä startteja, mutta isoihin kilpailuihin en ponien kanssa tähtää.”

Koivupalon taskusta löytyy myös raviajokortti ja muutama hevosella ajettu lähtö on takana, mutta tulevaisuudessa hän aikoo enemmin panostaa B-poniinsa Matheoon.

”Minulla ei ole älytön kiinnostus siirtyä hevosiin, ponihomma kiinnostaa enemmän.”