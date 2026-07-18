Ekslätts TNT ja H.G. Loreen ponilähtöjen voittoihin

Mikkelissä kilpailtiin A-kategorian ponien Pienmestaruus ja B-kategorian ponien montén Suomen mestaruus. Pienmestaruuden voitti Ekslätts TNT.

”Tintti oli lämmityksessä vähän kankea, ei ihan parhaimmillaan”, ohjastaja ja valmentaja Matilda Korpi kertoi.

”Otimme rauhallisen lähdön auton takaa välttääksemme laukan. Saimme paikan johtavan takaa ja keulahevosen laukattua saimme sen paikan. Pientä jännitystä tuli, kun poni pysähtyi jälkeen tallikurvissa kakkaamaan ja Stenbydals Castilla pääsi rinnalle. Tintti kuitenkin vastasi hyvin, ja loppusuoralla oli sellainen olo, että se pystyy voittamaan”, Korpi kertasi tapahtumia.

H.G. Loreenin taustajoukot olivat myös iloisia tamman onnistumisesta.

”Tämä taisi olla minulle viides montén SM, mutta Veeran puolesta olen erityisen onnellinen, että hopeat kirkastuivat kullaksi", valmentaja Pinja Iltanen kommentoi.

”Auton takaa pidettiin just ja just keulat, ja ne pidettiinkin sitten maaliin saakka. Olin tammaan luottavainen, se teki tänään elämänsä monté-juoksun”, ohjastaja Veera Ahlqvist kertoi.