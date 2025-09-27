Ekslätts TNT neljäs Ruotsin mestaruudessa
Åbyn radalla juostiin Ruotsin mestaruus, jossa oli mukana kaksi edustajaa Suomesta: Ekslätts TNT ja Stenbydal’s Castilla.
Stenbydal’s Castilla oli lähtenyt Ruotsin turneelle jo aiemmin, ja sillä olikin jo plakkarissa Amanda Hännisen ohjastama kovatasoisen Guldstoet-tammalähdön voitto viime viikolta Bollnäsista. Ekslätts TNT puolestaan lähti reissuun loppuviikosta.
1640 metrin ryhmäajona juostu mestaruus oli Månstorps-kasvattajien juhlaa, sillä voiton vei Månstorps Quatro ja toisena maaliviivan ylitti Månstorps Xtra.
Suomalaisedustajista Stenbydal’s Castilla hylättiin laukoista, mutta Matilda Korven ohjastama ja valmentama Ekslätts TNT sijottui neljänneksi.
”Meillä meni oikein hyvin, hyvä fiilis on. Muutama harmittava laukka tuli, mutta selvittiin niistä ja Tintti teki parhaansa. Tosi hienoa olla neljäs näin kovassa porukassa”, Korpi kertoi tunnelmia.