Elina Särkelä panostaa poniharrastukseen – "Poneja niin kauan kuin ikä riittää"

17-vuotiaan Elina Särkelän reitti poniraviurheilun pariin on tuttu, lajiin on sytytty vanhempien kautta.

”Meillä onperheessä aina ollut hevosia, isä on ajanut kilpaa ja äitikin on lapsesta asti harrastanut", lauantaina Oulussa voiton ohjastanut Särkelä taustoittaa.

"Aloitin ratsuista, mutta sitten raviurheilu alkoi kiinnostaa. Minulla oli ravitaustainen poni, jolla alkuun ratsastin ja ajoin. Sitten meille hankittiin niin sanotusti oikea raviponi. Sillä oli kiva ajaa ja hurahdin kunnolla raveista.”

Särkelä nähdään oman ponin lisäksi myös lainaohjastettavien ohjissa.

”Alkuun kyselin itse ajettavia, sitten tuli tuttujen poneja ajettavaksi ja viime aikoina minulle on tullut kyselyitä, pääsenkö ajamaan. Se on tosi hieno juttu.”

Ponilainaohjastajan uraan omat haasteensa tuo se, että Särkelän asuinseudulla Kajaanissa välimatkat ovat ratojen välillä pitkiä ja raveja vähemmän.

”Etenkin talvikaudella pohjoisessa on todella hiljaista ravien suhteen, kun kesäradat eivät ole toiminnassa. Silloin ei välttämättä ole yhtään ponia ajettavaksi. Etelässä lainaohjastavilla on enemmän ajettavia ja siellä on helpompi ajaa esimerkiksi hiittiä muiden poneilla, kun välimatkat ovat lyhyempiä.”

Särkelällä on valmennuksessa Anjalan Rosmariini.

”Sen kanssa ei ole vielä tietoa, milloin kausi avataan”, Särkelä kertoo 11-vuotiaasta tammasta, joka päätti viime kauden voittoon.

Treenimetodit Särkelä pitää monipuolisena.

”Ajan, käsittelen maasta, kahluutan hangessa ja on käyty koulukisoissakin. Hoitaminen on myös erittäin tärkeää, jotta lihaksisto toimii. Hierontaa viikottain tai päivittäin, kengitysvälit pidetään hyvänä ja jalkoja hoidetaan.”

Särkelällä on taskussa C-ajolupa, mutta starttia ei ole vielä hevosella ajettu.

”Suunnitelmissa on pitää poneja niin kauan kuin ikä riittää. Sen jälkeen kiinnostaa oma ravihevonen. Ohjastaminen on ehkä se, mistä tykkään enemmän. Valmentamisessa on paljon hommaa ja haluan tehdä asiat mahdollisimman hyvin, niin aika tuo omat haasteensa. Sen pidemmälle en ole kuitenkaan tulevaisuuden suunnitelmia tehnyt. Nyt panostan lukioon ja raveihin.”