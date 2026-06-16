Elli-Noora Romppainen nauttii viimeisestä A-poni-vuodesta

Äänekoskelainen Elli-Noora Romppainen ohjasti lauantaina voiton Killerin ponieliitissä valmentamallaan Meemillä. Voitto ilahdutti erityisesti, sillä alkuvuosi ponin kanssa on ollut ongelmallinen.

”Sille on alkukausi haettua sopivaa viritystä, sillä se on ollut tasavauhtinen. Nyt muutettiin viimeistely sekä lämmitys ja vaihdoin sille vielä eri laput. Tosi hienot tunnelmat on voitosta”, Romppainen avaa taustoja.

Seuraavaksi Meemi starttaa juhannuksena, Power Parkin Junior Nordic Kingissa.

”Ilmoitin sen sinne mukaan, että saataisiin autoaikaa parannettua. Tavoitteena on hyväksytty juoksu. Meemi on ensimmäistä kertaa mukana avoimen tason lähdössä ja tiedossa on kova lähtö”, Romppainen kertoo.

Kuluvan kauden tavoitteet ovat muutenkin maltillisia.

”Pääasia on, että ponit ja itse pysyy terneena ja starttaillaan kun siihen siihen on mahdollisuus. Ponit edellä mennään”, kertoo seitsemää ponia valmentava Romppainen.

Romppaisella on käynnissä viimeinen A-ponivuosi, sillä A-kategorian poneilla kilpaileminen päättyy sinä vuonna, kun ohjastaja täyttää 18 vuotta. Vaikka valmentamista saa jatkaa, vähentää Romppainen ponien määrää.

”Kolme on liisattuna ja ne siirtyvät takaisin syksyn ja talven mittaan. Omat ponit jää, ja Meemiä aion vielä treenata ja katsoa sille kuskin ensi vuodelle. Sitten on russponi, jonka kanssa jatkan kilpailemista. Minulla on mös ravikortti, mutta luultavasti en varsinaisesti koskaan siirry hevosiin. Toki aion niitä treenailla ja ajaa muutaman startin, mutta aion pitää sen harrastuksena.”

Tällä hetkellä Romppainen on kesätöissä kukkakaupassa ja syksyllä alkaa lukion kolmas vuosi. Aika riittää sopivasti poneihin ja muihin velvotteisiin.

”Katson ponien ajot niin, että maksimissaan kolme on ajossa yhtenä päivänä. Toki myös vanhemmat auttaa. Treenaan ponikohtaisesti, katson mikä liikuttaminen sopii kellekin. Kaikki saa kuitenkin monipuolisesti liikettä, sillä ajan, ratsastan, juoksutan ja uitan kesäisin”, Romppainen avaa.