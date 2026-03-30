Annamaija Pussi harrastaa poneilla enemmän kuin tosissaan

Kuukauden sisään viisi starttia ja viisi voittoa. Kaikki omilla valmennettavilla. Puhutaan saavutuksesta, joka suurelta yleisöltä on varmasti jäänyt huomaamatta jo ihan senkin vuoksi, ettei yleisöä ole juurikaan paikalla ponilähtöjen aikaan.Joulukuussa 17 vuotta täyttävä Annamaija Pussi asuu Imatralla, jossa hänellä on peräti 11 ponia tallissaan. Siihen kun lisätään yksi valmennuslistoille myöhemmin nouseva ponivarsa, täysi tusina on koossa. Heti käy selväksi, että tätä hommaa tehdään tosissaan..Annamaija Pussi16-vuotias poniraviurheilija ImatraltaUran valmennustilasto: 288: 41-47-39Uran ohjastustilasto: 334: 41-50-45Tallissa peräti 12 ponia, 11 valmennuksessa.”Lukio menee ihan hyvin, olen sellaista keskitasoa, mutta ehkä tällä hetkellä poniraviurheilu ajaa vähän lukion edelle”, Annamaija Pussi naurahtaa.Pussi suoritti 10-vuotiaana poniajokortin, ja alkoi päästelemään kilpaa. Ensimmäiset kolme vuotta sujuivat statistiikalla 19: 0-0-0, ja rahaa tuli palkintoina 48 euroa.Nuori nainen ei kuitenkaan lannistunut, vaan vuonna 2022 hän ajoi peräti 40 lähtöä. Uran kuparinen jäi starttimäärän rajusta noususta huolimatta edelleen rikkomatta. Aika moni 13-vuotias olisi siinä kohtaa vaihtanut lajia.Annamaija Pussi ei antanut periksi, ja nyt tulosta tulee. Viime vuonna hän ohjasti 98 kilpailua totosijoin 15-20-16, ja tänä vuonna 16 starttia ovat tuoneet totosijat 8-5-1.”Tämän vuoden voitot ovat tulleet omilla valmennettavilla. Olen tosi tyytyväinen ja samalla yllättynyt. Aina voi jotain sattua, eikä menestyminen ole helppoa. Siihenkin nähden alkuvuosi on mennyt hienosti”, Pussi aloittaa.Annamaija Pussi on nuorempana harrastanut rytmistä voimistelua, mikä on ollut hyvä pohja sinnikkyydelle. Nyt hän panostaa täysillä ponikilpaurheiluun. ”Olen tosi kilpailuhenkinen”, Pussi vahvistaa. ”Ponien kanssa on ihan parasta päästä ajamaan kilpaa. Se kiinnostaa ja itsellä on poniraviurheiluun kova motivaatio.”.Äidin rooli on tietysti korvaamaton, sillä tallihommien lisäksi hän kuskaa minua kilpailuihin.Annamaija Pussi.Töitä tehdään yhdessä äidin kanssa. Katariina Pussi hoitaa aamutallin, ja Annamaija tulee tallille heti lukiopäivän jälkeen. Ponit treenaavat pareittain.”Tietenkin 11 ponia on iso määrä, mutta koskaan ei ole tullut vielä liian kiire harjoituksissa. Äidin kanssa pyritään ajamaan kaikilla poneilla kolme kertaa viikossa ja kerralla 5–8 kilometriä. Muutama tunti treenataan joka päivä tehokkaasti. Sitten teen kouluhommat ja illalla tulen uudelleen tallille, joka on onneksi kotipihassa”, Pussi selvittää.Ponien kanssa pätee samat rutiinit kuin hevosiin.”Perushoito ja kengitys tehdään huolellisesti, jotta poneilla on mukava olla. Niiden hyvinvointi on kaikista tärkeintä. Äidin rooli on tietysti korvaamaton, sillä tallihommien lisäksi hän kuskaa minua kilpailuihin”, Pussi jatkaa..Tallin poneista nopein on Spike Comp, jonka ennätys 1100 metriltä on viime kesän tulos 2.14,4. Se kiersi avoimet lähdöt suurkilpailupäivinä, mutta viimeiset puoli vuotta on vastustanut. Takana on kolme hylkystarttia peräkkäin.”Koko ajan yritetään saada Spike Compin ravia paremmaksi, kun se on laukkaillut viime startteihin. Jos siinä onnistutaan, tarkoitus on tänä vuonna kiertää kaikki avoimet lähdöt.””Sen kanssa olen kokenut mieleenpainuvimman hetken, kun Spike Comp voitti vuoden 2024 Tammer-ajon. Se oli ensimmäinen suurkilpailuvoittoni, ja poni oli jo hävinnyt lähdön, mutta otti viime metreillä ihmeellisen spurtin. Olin yllättynyt ja mietin, voiko tämä olla edes totta.””Ja myös harmittavimman”, Pussi huokaa. ”Ponieliitissä se laukkasi kesken kärkitaiston kakkosena maaliin, mikä harmitti silloin.”.Tallista löytyy yksi huippulupaus, nelivuotiaaksi kääntynyt Jates Draken. Se aloitti kolmevuotiaana statistiikalla 8: 5-3-0, ja tällä kaudella Jates Draken on voittanut molemmat starttinsa.Ponilähdöissä ennätys ei kerro kaikkea, sillä rutiinia haetaan pitämällä huippuvauhdit mahdollisuuksien mukaan piilossa. Muutoin ennätysperusteiset sarjamääritykset nousevat nopeasti liian koviksi.”Jates Draken on nuori poni, joka kehittyi viime vuonna nopeasti. Ennätys on 2.55,9 nyt, mutta siltä löytyy vauhtia palalla paljon enemmänkin. Sen kanssa odotetaan mielenkiinnolla jatkoa. Oikeastaan kaikki tallin ponit ovat sellaisia, että niiltä odotetaan hyviä suorituksia. Kaikki ponit ovat tulleet talliin joko äitini tai veljeni (Elmeri Pussi) kautta. Elmerin perässä olen lajista innostunut.”.Poniraviurheilun rinnalle on tänä vuonna nousemassa uusi laji.”Poneissa on tänä vuonna ehdottomasti pääpaino, mutta sen lisäksi haluan ajaa monté-luvan heti kun Lappeeseen tulee ajolupakurssi. En ole kärryiltä hevosia ajanut, mutta vuoden olen kehittänyt itseäni montéssa. Nyt olen saanut asennot oikein selässä, ja olisi tälle vuodelle kiva saada hoidettua ajolupa valmiiksi. Monté kiinnostaa myös”, Pussi vahvistaa.