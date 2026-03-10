Esther Ståhl panostaa viimeiseen A-ponivuoteensa

Sipoolainen ponivalmentaja-ohjastaja Ester Ståhl täyttää tänä vuonna 18 vuotta, joten käynnissä on viimeinen vuosi, kun hän saa ohjastaa A-kategorian poneja.

Ståhlilla on valmennuslistalla kaksi A-ponia, Fireball Wee ja Skogsborgs Winnie sekä B-poni Eliza Wee.

”Panostan erityisesti Winniellä tähän viimeiseen A-ponivuoteen ja laitan kaiken osaamiseni peliin sen kanssa. Tähtäin sen kanssa on kesän suurkilpailuissa, erityisesti Ponikuninkuuslähdöissä ja Suur-Hollolassa”, Ståhl kertoo.

”Fireball Wee on puolestaan on treenannut hyvin ja se starttaa tasaisin välein.”

Ståhlin tallin lippulaivan, suomenennätysponi Eliza Ween, tähtäin on myös suurkilpailuissa.

”Niihin panostetaan tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna. Derbyyn se saa osallistua viimeistä kertaa, niin se on tähtäimessä ja Ruhtinattaruuskilpailu”, Ståhl avaa suunnitelmia.

”Elsan kanssa oli talvella haasteita. Se reagoi rokotukseen ja kavioissa oli ongelmia, mutta nyt se on kunnossa ja pääsee avaamaan kautensa huhtikuussa Jyväskylän poniraveissa.”

Ståhlille itselleen kuuluu hyvää, joskin kiireistä.

”Olen paljon tallilla ja vähän koulussa”, merkonomiksi opiskeleva Ståhl naurahtaa.

”Minun on tarkoituksena ajaa C-ajolupa tänä vuonna. Haluaisin erityisesti päästä ajamaan kärrylähdöissä kilpaa. Unelmana olisi, että minulla olisi oma lämminverinen.”