Nuori Frida Koskela valloittaa Ruotsia

Koskela on aloittanut ohjastajauransa Ruotsissa menestyksekkäästi, sillä kauden aikana on tullut kuusi voittoa, 3 kakkossijaa ja kolme kolmossijaa. Kaksi voitoista on tullut Juniorchans-lähdöistä.

Ruotsin rahapelilakia tiukennettiin vuonna 2021, ja sen seurauksena alaikäiset ohjastajat eivät voi olla vedonlyöntikohteina ravikilpailuissa. Tämän vuoksi Ruotsissa järjestetään Juniorchans-lähtöjä, joihin voivat osallistua sekä aikuiset että alaikäiset, ja ne ajetaan ilman rahapelaamista.

”Juniorchans-lähdöissä alle 18-vuotiaat saavat 20 metrin etumatkan. Lisäksi minulla on ollut hyviä hevosia ja ensimmäisten voittojen myötä sain vielä parempia hevosia ja myös oma itseluottamus parani”, Koskela sanoo.

”Tärkeintä on mielestäni ollut se, että olen päässyt nuoresta pitäen ajamaan. Ensimmäisen vuoden ajoin kilpaa vain omilla hevosilla, mutta puolisen vuotta olen ajanut muitakin. Joskus kysyn jotain ajettavia valmentajilta, mutta ilahduttavan usein näkyy, että nimeni on laitettu kuskitoiveisiin.”

Koskela on ohjastanut Suomessa 10 lähtöä, joista suurin osa on montèssa.

”Tykkään molemmista, monté- ja kärrylähdöistä, todella paljon. Jos on pakko valita suosikki, niin sanoisin monté. Ruotsissa olen ajanut muutaman monté-lähdön, mutta siellä ei saa alle 18-vuotias ajaa kaikissa lähdöissä, joten tulin kesäksi Suomeen”, Koskela kertoo.

”Olin Vilja Kivisellä töissä ja sain mennä hänen valmentamillaan hevosilla monteá ja omakin oli mukana. Voi olla, että ensi kesänä tulen taas Suomeen ja mikäli talvella tulen lomilla käymään siellä, olen tietysti kiinnostunut ajamaan muutamissa lähdöissä”, Koskela vinkkaa.

Tulevaisuuden eläinlääkärin uran lisäksi Koskela haluaa jatkaa myös muuten raviurheilun parissa.

”Ammattivalmentajaksi minulla ei varmaan olisi aikaa, mutta paria, kolmea omaa hevosta voisin pitää. Kilvanajaminen kiinnostaa nyt ja tulevaisuudessa. Ajan kilpaa ja ratsastan niin paljon kuin pystyn ja saan.”