Granat ja Rodden Nordic Cupien voittoihin Turussa

A-kategorian ponien Nordic Cup tarjosi jännittäviä vaiheita koko 1616 metrin juostun matkan verran.

Keulapaikan ensimmäiseltä paalulta otti Skogsborgs Winnie ja muut lähtivät ottamaan sitä kiinni. Ensimmäinen 500 metriä meni vielä sen nimiin, mutta 80 metrin takamatkalta lähtenyt Ekslätts TNT tuli kovaa ja otti kärkiponia kiinni. Samoin hyvässä vauhdissa oli Granat, joka oli tavoittanut kärkijoukon 100 metrin takamatkasta huolimatta. Tallikurvin jälkeen Ekslätts TNT otti keulapaikan ja Granat asettui sen rinnalle.

Koko lähdön ajan nähtiin runsaasti laukkoja, vain yksi poni selvisi ilman laukkamerkintää ja laukat värittivät myös loppusuoran kamppailua, jossa Ekslätts TNT ja Granat ottivat toisistaan mittaa. Granat hapuili muutamaan kertaan ja maaliviivan ylitti ensimmäisenä Ekslätts TNT.

Tuomaristo tutki pitkään lähdön tapahtumia ja lopulta Ekslätts TNT hylättiin liioista laukoista ja voittajaksi julistettiin Joanna Penttilän ohjastama ja valmentama Granat.

”Tänään oli kova kamppailu ja toiseksi me jäätiin, mutta toisen epäonni oli nyt meidän onni”, Penttilä kommentoi. ”Poni kävi kuumana jo lämmityksessä ja laukka oli herkässä tänään meilläkin, mutta onneksi ei hylätty.”