Harrastamiskynnys matalammaksi – näin nuoriso- ja harrastustoiminnan hanke etenee
Keski-Suomen hevosjalostusliiton edustaja Heikki Kankainen esitti Suomen Hippoksen valtuuskunnan viime syyskokouksessa huolestuksensa ravikoulujen ja muun ohjatun raviharrastustoiminnan puuttumisesta osalla maakuntaradoista ja ehdotti käynnistettäväksi nuoriso- ja harrastustoimintahankkeen. Hanke päätettiin käynnistää Hippoksen toimiston ehdotuksen mukaisesti niin, että siihen sitoutetaan valtuuskunnan taustaorganisaatioita.
Kevätkokoukseen valtuuskunta sai Hippoksen nuoriso- ja harrastustoiminnan koordinaattorilta Johanna Pökältä tilannekatsauksen, miten työ on edistynyt.
”Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa maakuntaradoista järjestää harrastustoimintaa. Osalla raviradoista on ravikoulu ja osalla ponikerhotoimintaa. Harrastustoiminta on erittäin tärkeä osa raviratojen toimintaa, ja sen pitäisi olla jokaisen raviradan perusarkea. Jokaisen raviradan pitää panostaa siihen omalla alueellaan”, Johanna Pökkä vetoaa.
”Toiminnan tueksi on saatavilla todella paljon erilaisia materiaaleja, mm. koulutuksia ja oppaita ohjaajille, ravikoulujen kurssimateriaalia sekä kerhotoimintaan valmiita sisältöjä ja tulostettavia tai painettuja tehtäviä kerholaisille. Myös uudistetut hevostaitomerkit ovat osa harrastustoiminnan kokonaisuutta.”
Hankkeen tavoitteena on lisätä lähiharrastamista ja viedä harrastustoimintaa maakuntaratojen lähipaikkakunnille. Paikkakunnilla olisi yhteistyötalleja, jotka toimisivat alihankintaperiaatteella ja toteuttaisivat harrastustoimintaa raviradan alaisuudessa. Samalla pyritään saamaan toimintaa käyntiin myös sellaisilla radoilla, jotka eivät sitä tällä hetkellä järjestä.
Rahoituksessa haasteita
Hanke käynnistettiin kysymällä raviradoilta ja hevosjalostusliitoilta ajatuksia ja tarpeita hankkeelle. Myös hankkeen mahdollisista rahoituskanavista on keskusteltu asiantuntijan kanssa.
”Rahoituksen suurin haaste on ohjelmakauden päättyminen vuoden 2027 loppuun. Tämän vuoksi kaikkialla ei enää välttämättä ole rahaa jaettavana”, Johanna Pökkä pahoittelee.
”Yritysryhmähankkeen osalta selvitetään, onko mahdollista saada valmistelurahaa, jolla hankkeen mahdollisuuksia voisi selvittää. Yritysryhmähankkeessa toimintaa kehitettäisiin hankkeeseen lähtevien talliyritysten näkökulmasta: miten harrastustoiminnan tuottaminen palvelisi heidän liiketoimintaansa?”
Yhtenä vaihtoehtona Pökkä näkee alueelliset Leader-rahoitukset.
”Silloin ravirata tai hevosjalostusliitto toimisi hankkeen hallinnoijana alueellisesti, ja Hippos olisi tukena muilla tavoilla. Leader-rahoituksessa toimintaa kehitettäisiin enemmän raviradan näkökulmasta ja etsittäisiin yhteistyötalleja harrastustoiminnan pyörittämiseen.”
Vaikka kaikki hankkeet vaativat myös omarahoitusta, vastaanotto radoilla ja liitoissa on ollut pääsääntöisesti positiivinen.
”Eri radoilla on tietysti erilaisia tarpeita, mutta yleisesti harrastustoiminnan tukeminen katsotaan erittäin tarpeelliseksi”, Johanna Pökkä kertoo.
”Valtakunnallista yhteishanketta ei todennäköisesti saada aikaiseksi, mutta kaikki kehittäminen on aina askeleita eteenpäin. Kokonaisuus on myös tuottanut yhteistyötä mm. Itä-Suomessa, jossa kokeillaan hakea alueellisesti Olvi-säätiöltä rahoitusta toimintaan.”