Harrastamiskynnys matalammaksi – näin nuoriso- ja harrastustoiminnan hanke etenee

”Toiminnan tueksi on saatavilla todella paljon erilaisia materiaaleja, mm. koulutuksia ja oppaita ohjaajille, ravikoulujen kurssimateriaalia sekä kerhotoimintaan valmiita sisältöjä ja tulostettavia tai painettuja tehtäviä kerholaisille. Myös uudistetut hevostaitomerkit ovat osa harrastustoiminnan kokonaisuutta.”