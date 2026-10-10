Hevonen tukee mielen hyvinvointia – Raviterapia tuo uusia mahdollisuuksia psyykkisen toimintakyvyn tukemiseen
Anne Terävän raviterapiapilotissa erilaisia hevosalan mahdollisuuksia hyödynnetään psyykkisen toimintakyvyn tukena. Suomen Hippoksen myöntämä apuraha mahdollistaa kymmenen lapsen osallistumisen raviterapiaan.
Moni hevosharrastaja tunnistaa, kuinka tallilla huomio siirtyy arjen huolista hevoseen ja yhteiseen tekemiseen. Hevosen hoitaminen, uuden oppiminen ja talliyhteisöön kuuluminen voivat tuoda iloa ja mielekästä sisältöä elämään.
Lauantaina 10. lokakuuta vietettävä maailman mielenterveyspäivä tarjoaa tilaisuuden tarkastella myös hevosten merkitystä psyykkiselle hyvinvoinnille.
Teivossa ratsastusterapeutti Anne Terävä kehittää raviterapiaa, joka on ravitalli- ja rataympäristössä toteutettavaa tavoitteellista, ravihevosavusteista kuntoutusta. Asiakas ja terapeutti sopivat yhdessä tavoitteista, joiden parissa työskennellään esimerkiksi hevosta hoitamalla, varustamalla ja sen kanssa liikkuen, erityisesti tandemkärryiltä. Terävä on koulutukseltaan sosionomi, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, vammaisratsastuksen avustaja sekä ratsastusterapeutti (SRT).
Terävän mukaan raviterapia tarjoaa monia mahdollisuuksia psyykkisen toimintakyvyn tukemiseen.
”Hevosavusteisessa raviterapiassa yhdistyvät terapeuttinen työskentely, hevosen kanssa toimiminen ja ravitallin arjen konkreettiset tehtävät. Vaikutus ei yleensä perustu pelkästään hevosella ajamiseen, vaan myös hevosen hoitamiseen, talliympäristöön ja vuorovaikutukseen niin hevosen kuin terapeutinkin kanssa”, Terävä kertoo.
Hevosen kanssa työskentely edellyttää läsnäoloa, rauhallisuutta ja oman vireystilan huomioimista. Käytännön tilanteissa asiakas voi oppia tunnistamaan jännitystä, pelkoa tai kiihtymystä sekä huomaamaan, miten ne vaikuttavat omaan toimintaan ja vuorovaikutukseen hevosen kanssa. Näin voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista ja säätelyä.
Uusien taitojen oppiminen ja erilaisista tehtävistä selviytyminen tarjoavat onnistumisen kokemuksia. Ne voivat vahvistaa itseluottamusta ja käsitystä omista kyvyistä. Samalla hevosen hoitaminen ja varustaminen harjoittavat keskittymistä ja toiminnanohjausta: tekeminen vaatii tarkkaavaisuutta, ohjeiden noudattamista, ennakointia ja tehtävien loppuun saattamista.
Hevonen reagoi ihmisen kehonkieleen ja toimintaan. Terävän mukaan tämä antaa mahdollisuuden harjoitella selkeää viestintää, rajojen asettamista, yhteistyötä ja toisen huomioimista. Hevosen liike ja sen reaktioiden havainnointi puolestaan auttavat kiinnittämään huomiota omaan kehoon, hengitykseen ja tunnetilaan.
Rauhallinen yhdessä tekeminen ja tallia ympäröivässä luonnossa oleminen voivat tukea rauhoittumista ja vähentää hetkellistä kuormittuneisuutta. Talliyhteisö voi myös tarjota kokemuksia joukkoon kuulumisesta.
”Tallilla käyminen ja sovitut tehtävät voivat tuoda päivään rakennetta, vastuuta ja mielekästä tekemistä. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä silloin, kun mieliala tai toimintakyky on heikentynyt”, Terävä sanoo.
Raviterapiassa tilanteita käytetään asiakkaan kanssa sovittujen kuntoutustavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi ahdistuksen hallinta, sosiaalisten tilanteiden harjoittelu, toiminnan aloittaminen tai itseluottamuksen vahvistaminen.
Terävä korostaa vaikutusten yksilöllisyyttä. Raviterapia ei korvaa tarpeen mukaista psykoterapiaa tai lääketieteellistä hoitoa. Toiminnallinen ja kokemuksellinen työskentely voi kuitenkin sopia esimerkiksi heille, joille keskustelumuotoinen työskentely ei tunnu luontevimmalta.
Suomen Hippos tukee raviterapian kehittämistä Terävälle myönnetyllä Ilmari Halisen apurahalla. Apurahan turvin kymmenelle TAYSin asiakkaana olevalle lapselle tarjotaan kymmenen kerran raviterapiaprosessi. Lapset ovat hakeutuneet mukaan Tampereen lastenklinikan kummien kautta.
Tuki tuo ravihevosavusteisen kuntoutuksen mahdollisuuksia lasten ulottuville ja antaa samalla tilaisuuden kehittää toimintaa käytännössä. Pilotissa luodaan ja testataan edelleen raviterapian prosessikuvausta, menetelmiä ja mittareita. Terävällä on ollut keväästä lähtien kokeiluasiakkaita.
Hakemuksia lasten raviterapiaan tuli kaikkiaan 19. Terävän toiveena on, että myös loput yhdeksän lasta ja nuorta pääsisivät myöhemmin osallistumaan. Tätä varten etsitään parhaillaan yhteistyökumppaneita ja lahjoitusvaroja.
Lisätietoa raviterapiasta: LAUMA Ravi- ja Ratsastusterapia