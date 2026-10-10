Hevonen tukee mielen hyvinvointia – Raviterapia tuo uusia mahdollisuuksia psyykkisen toimintakyvyn tukemiseen

Hevosen kanssa työskentely edellyttää läsnäoloa, rauhallisuutta ja oman vireystilan huomioimista. Käytännön tilanteissa asiakas voi oppia tunnistamaan jännitystä, pelkoa tai kiihtymystä sekä huomaamaan, miten ne vaikuttavat omaan toimintaan ja vuorovaikutukseen hevosen kanssa. Näin voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista ja säätelyä.

Uusien taitojen oppiminen ja erilaisista tehtävistä selviytyminen tarjoavat onnistumisen kokemuksia. Ne voivat vahvistaa itseluottamusta ja käsitystä omista kyvyistä. Samalla hevosen hoitaminen ja varustaminen harjoittavat keskittymistä ja toiminnanohjausta: tekeminen vaatii tarkkaavaisuutta, ohjeiden noudattamista, ennakointia ja tehtävien loppuun saattamista.

Hevonen reagoi ihmisen kehonkieleen ja toimintaan. Terävän mukaan tämä antaa mahdollisuuden harjoitella selkeää viestintää, rajojen asettamista, yhteistyötä ja toisen huomioimista. Hevosen liike ja sen reaktioiden havainnointi puolestaan auttavat kiinnittämään huomiota omaan kehoon, hengitykseen ja tunnetilaan.

Rauhallinen yhdessä tekeminen ja tallia ympäröivässä luonnossa oleminen voivat tukea rauhoittumista ja vähentää hetkellistä kuormittuneisuutta. Talliyhteisö voi myös tarjota kokemuksia joukkoon kuulumisesta.

”Tallilla käyminen ja sovitut tehtävät voivat tuoda päivään rakennetta, vastuuta ja mielekästä tekemistä. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä silloin, kun mieliala tai toimintakyky on heikentynyt”, Terävä sanoo.

Raviterapiassa tilanteita käytetään asiakkaan kanssa sovittujen kuntoutustavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi ahdistuksen hallinta, sosiaalisten tilanteiden harjoittelu, toiminnan aloittaminen tai itseluottamuksen vahvistaminen.

Terävä korostaa vaikutusten yksilöllisyyttä. Raviterapia ei korvaa tarpeen mukaista psykoterapiaa tai lääketieteellistä hoitoa. Toiminnallinen ja kokemuksellinen työskentely voi kuitenkin sopia esimerkiksi heille, joille keskustelumuotoinen työskentely ei tunnu luontevimmalta.