Stenbydal's Castillan ja Armanin hopeasijat vaihtuivat voittoihin

A-kategorian ponien montén Suomen mestaruudessa starttasi neljä ponia. Lähtö uusittiin kertaalleen, mutta toisella yrittämällä päästiin liikenteeseen. Nopeimmin matkaan lähti nelosradan Stenbydal’s Castilla.”En uskonut, että se saa keulaa. Ajattelin, että joku sisempää ottaa sen”, ohjastaja Amanda Hänninen sanoi lähdön jälkeen.Matkan aikana ei johtoasetelmassa tapahtunut muutosta, ja Hänninen pääsi tuulettamaan voittoa eilisen kakkostilan jatkoksi.Hopean kullaksi muutti myös Laura Sipilän Armani B-kategorian Mini-Michelissa. Matkan aikana nähtiin tiukkaa kilvanajoa, mutta Sipilän loppusuoran taktiikka, ulommas kääntäminen, toi ratkaisevan eron.”Vääntö oli tiukkaa ja jotain oli keksittävä. Se toimi”, Sipilä iloitsi..Ekslätts TNT ja H.G. Loreen ponilähtöjen voittoihin