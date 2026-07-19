Stenbydal's Castilla ja Amanda Hänninen
Amanda Hännisen ratsastama Stenbydal's Castilla ravasi A-ponien montén Suomen mestariksi.Kuva: Maisa Hyttinen
Nuoret

Stenbydal's Castillan ja Armanin hopeasijat vaihtuivat voittoihin

Sateinen St Michel -sunnuntai käynnistyi ponilähdöillä.
Julkaistu
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Armani
Stenbydal's Castilla
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