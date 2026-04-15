Iida Innanen valmentaa kahta ponia hyvällä menestyksellä

”Arttu on mennyt tosi hyvin alkuvuoden. Se oli jo helmikuussa kauden avaukseen hyvä. Voisi kilpailla enemmänkin, mutta ei oikein ole sarjoja”, Iida Innanen kertoo kahdessa startissa kaksi voittoa ottaneesta b-poni Arthur de Cottereausta.

”Treenasin sitä talvella pääosin selästä, hankitreeniä muun muassa. Keväällä aloin taas ajamaan kärryistä. Silloin kun lähtöjä ei ole tarjolla, ajetaan sitä kotona ja käydään hiitillä. Sen päätähtäin on 5-vuotismestaruudessa ja haen sen kanssa Ponikypäriin. Ylipäätään yritetään ajaa mahdollisimman paljon lähtöjä ja tarkoitus on pärjätä mahdollisimman hyvin.”

Innasen ponitallin toinen lippulaiva on A-poni Diana Wee.

”Sillä on ollut laukat pinnassa, mutta koitetaan muuttaa kengitystä, jos se auttaisi. Se startteilee, kun on sopivia lähtöjä. Sen kanssa tähdätään ponien Suur-Hollolaan sekä ponikuningatarkisaan, jos se menee hyvin”, Innanen kertoo suunnitelmista.

Innanen treenaa molempia poneja kolmesta neljään kertaan viikossa.

”Dianalla ajetaan kotona yleensä pelkkää laukkaa, se on auttanut siihen, ettei ne startissa olisi pinnassa. Aatua ajan ja ratsastan.”

Innanen kokee, että kaksi valmennettavaa on sopiva määrä. Lisäksi opetukseen on tulossa kaksivuotias russvarsa.

”Se on hyvä määrä koulun ohella.”

Innanen on yhdeksännellä luokalla ja haku lukio-opintoihin on juuri tehty.

”Lukion jälkeen suunnitelmat ovat vielä avoinna.”

Innasta kuitenkin kiinnostaa myös hevosilla ajaminen, etenkin monté.

”Jos Jokimaalle tulee korttikurssi, niin suoritan kortin.”