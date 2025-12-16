Iines Kassinen Pony Expressissä tykittäneestä Aarteen Launosta: "Sieltä se heräsi taas"

Alba Horatio otti vauhdikkaan lähdön ja tykitti keulaan, sillä 1620 metrin tasoitusajona juostussa kisassa ensimmäiset ponit lähtivät liikkeelle 1640 metristä.

Alba Horatio kellotutti kaikki väliajat nimiinsä, mutta taistelu voitosta alkoi viimeisessä kurvissa. 1740 metristä kovaa nousua tehnyt Aarteen Launo oli noussut kärjen tuntumaan, kun ajautui kolmannelle laukkaavaa kilpakumppania väistäessään. Se ei kuitenkaan paljoa menettänyt ja loppusuoran alkaessa se alkoi haastaa Alba Horatiota, joka haparoi laukalle.

Aarteen Launo ylitti maaliviivan ensimmäisenä ja ohjastaja-valmentaja Iines Kassinen pääsi tuulettamaan voittoa.

”Oli pitkästi pakkia ja kovia poneja vastassa. Tiesi, että muutkin on hyvässä kunnossa ja 'Late' oli lämmityksessä vähän vaisu”, Kassinen kertoi tunnelmistaan ennen lähtöä.

”Sieltä se kuitenkin heräsi taas ja ohitti kaikki”, Kassinen kehaisi vuoden kymmenennen voiton ottanutta ruunaa.

B-ponien lähdössä voittajaksi juoksi Little Drops rattaillaan Jenna Heikkinen.