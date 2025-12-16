Aarteen Launo ja Iines Kassinen noteerasivat tuloksen 2.26,6/1740 metriä.
Aarteen Launo ja Iines Kassinen noteerasivat tuloksen 2.26,6/1740 metriä.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Nuoret

Iines Kassinen Pony Expressissä tykittäneestä Aarteen Launosta: "Sieltä se heräsi taas"

Lauantaina Oulussa ajettu A-ponien Pony Express -lähtö pääsi matkaan toisella yrityksellä. Voittajaponi starttasi 100 metriä keulaan kiihdyttänyttä taaempaa.
Julkaistu

Alba Horatio otti vauhdikkaan lähdön ja tykitti keulaan, sillä 1620 metrin tasoitusajona juostussa kisassa ensimmäiset ponit lähtivät liikkeelle 1640 metristä.

Alba Horatio kellotutti kaikki väliajat nimiinsä, mutta taistelu voitosta alkoi viimeisessä kurvissa. 1740 metristä kovaa nousua tehnyt Aarteen Launo oli noussut kärjen tuntumaan, kun ajautui kolmannelle laukkaavaa kilpakumppania väistäessään. Se ei kuitenkaan paljoa menettänyt ja loppusuoran alkaessa se alkoi haastaa Alba Horatiota, joka haparoi laukalle.

Aarteen Launo ylitti maaliviivan ensimmäisenä ja ohjastaja-valmentaja Iines Kassinen pääsi tuulettamaan voittoa.

”Oli pitkästi pakkia ja kovia poneja vastassa. Tiesi, että muutkin on hyvässä kunnossa ja 'Late' oli lämmityksessä vähän vaisu”, Kassinen kertoi tunnelmistaan ennen lähtöä.

”Sieltä se kuitenkin heräsi taas ja ohitti kaikki”, Kassinen kehaisi vuoden kymmenennen voiton ottanutta ruunaa.

B-ponien lähdössä voittajaksi juoksi Little Drops rattaillaan Jenna Heikkinen.

ponit
nuoret
Aarteen Launo
Little Drops

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi