Isla Ruhkala ohjastaa viimeistä ponivuottaan – "Hevosiin siirryn vuodenvaihteessa"

Elämänsä poniksi hän mainitsee juurikin Tuutu Lullan.

”Se on ollut minulla kolmevuotiaasta asti, olen opettanut sen ajolle ja nähnyt sen kehityksen. Harmittaa, etten pysty sillä enää tämän vuoden jälkeen kilpailemaan, mutta se on tuonut niin paljon onnistumisia, että olen kiitollinen mitä ollaan saatu aikaiseksi”, Ruhkala kiittää 5-vuotiasta tammaa.

Ruhkala on niittänyt mainetta ponien lainaohjastajana, ajettavana ovat olleet muun muassa Peter The Great, Pikku Humanteri ja Nalli.

”Ensimmäisen kerran lainaohjastin vuonna 2024 ja siitä tuli heti onnistuminen. Olen lähtenyt ajamaan minne on pyydetty ja pikkuhiljaa ajettavia tuli lisää”, Ruhkala avaa taustoja.



”Koitan perehtyä lähtöihin etukäteen ja miettiä mitkä on oman ajettavan vahvuudet ja mitkä muiden, miten niiden perusteella voin ajaa. Startin jälkeen mietin, mikä meni hyvin ja mikä ei.”



Aloittelevia poniohjastajia ja -harrastajia Ruhkala muistuttaa siitä, että poni on paras kaveri.

”Poneja ja muita ohjastajia pitää kunnioittaa. Kannattaa myös olla avoimin mielin ja ystävällinen kaikille. Aina voi myös pyytää kokeneemmilta apua.”

Toista vuotta hevosalan tutkintoa monimuotona opiskeleva Ruhkala käy tällä hetkellä Pekka Korhosen tallilla.

”Yksi hevosstartti on ajettu, kilvanajo hevosilla kiinnostaa. Ja ylipäätään kaikki hevosiin liittyvä. Riippuen siitä valmistunko joulukuussa vai keväällä, aion hakea töihin hevosenhoitajaksi. Myös ulkomailla työskentely kiinnostaa tulevaisuudessa”, Ruhkala avaa suunnitelmiaan.