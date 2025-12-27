Isla Ruhkalan hurja vuosi: Kuninkuus, Kriterium, Derby ja Suomen ennätys
Isla Ruhkalan poniohjastajatilastot ovat komeaa luettavaa. Takana on joulukuun puolivälissä 61 ohjastettua ponilähtöä totosijoin 28-4-4. Voittoprosentti 46 kertoo hyvin siitä, miten hienosti Ruhkala on onnistunut.
”Onhan tämä ollut unelmien vuosi. Jo edelliskausi meni niin hyvin, etten osannut etukäteen odottaa ainakaan sitä parempaa”, Ruhkala tiivistää.
Ruhkala on onnistunut tärkeissä lähdöissä. Ponikuninkuus tuli ensimmäisellä yrityksellä Ronja Grönmanin valmentaman Nallin kanssa. Oma valmennettava Tuutu Lulla voitti Kriteriumin, ja Grönmanin tallin Lilli Puttinen vei Derbyn. Kaiken lisäksi Viivi Pursiaisen valmentama Peter The Great on voittanut toistaiseksi kaikki uran 10 starttiaan, ja niistä Ruhkala on ajanut jokaisen.
”Tuutu Lullan voitto Kriteriumissa merkitsee minulle todella paljon. Viime keväänä etsittiin ponia, ja Erja Mattilalla oli joutilas tarjolla. Tuutu Lulla hankittiin minulle liising-sopimuksella kilpailemaan. Sen kanssa lähdettiin ihan alusta liikkeelle, sillä Tuutu Lulla tuli toukokuussa 2024 opetettavaksi. Sen jälkeen alkoi valmennus, ja nyt ollaan pärjätty hienosti. Aika on mennyt tosi nopeasti”, Ruhkala ihastelee.
”Tuutu Lulla on ylittänyt kaikki odotukset. Se on säpäkkä, kiltti ja hieno tamma, joka pystyy vielä parantamaan paljon.”
Isla Ruhkala
17-vuotias poniharrastaja
Uralla 138 starttia totosijoin 45-19-10
Oma valmennettava Tuutu Lulla vei Kriteriumin
Salpauksessa toisen vuoden opiskelija
C-lisenssi haavena vuonna 2026
Ronja Grönmanin myötä Isla Ruhkalalle on avautaunut mahdollisuus näyttää osaamistaan lainaohjastajana. Grönman ja Ruhkala ovat olleet pitkään ystäviä. Ponien kanssa yhteistyö alkoi Jämsän kesäraveissa 2024, kun Everlasting Clarity voitti oman lähtönsä Ruhkalan ohjastamana. Nallin ponikuninkuus oli hieno kruunu yhteistyölle.
”Olen hirveän kiitollinen kaikille niille, jotka ovat antaneet poneja ajettavaksi. Ronjan valmentamalta Nallilta en osannut odottaa avauspäivänä niin hyvää suoritusta kuin mihin se pystyi. Tiesin kyllä, että jos se ravaa, niin ponin vauhti riittää pitkälle. Ronja (Grönman) oli tehnyt sille hyviä varustemuutoksia, jotka toimivat. Se, että Nalli lähti toiseen päivään johtoasemassa, toi itselle paljon jännitystä. Olin ensimmäistä kertaa päälähdössä mukana.”
Oman mausteensa viikonloppuun toi ponilähtöjen värikkään vaiheet, ja kumpanakin päivänä tulojärjestystä tarkistettiin tovi. Nallin uran laukkaprosentti on 85, joten sen kanssa ei ole koskaan voinut olla varma menestyksestä ennen kuin tulojärjestys on julistettu.
”Nalli oli myös sunnuntain starttiin tosi hyvä, enkä heti tajunnut, että nyt voitettiin kuninkuus”, Ruhkala muistelee nauraen.
Grönmanin valmentama Lilli Puttinen vei kesän päätteeksi Derbyn. Menestyskulku on jatkunut, sillä Emil ja Mats Havulehdon kasvattama Peter The Great on kulkenut Viivi Pursiaisen valmennuksesta voitosta voittoon.
Suku velvoittaa, sillä Peter The Great on maailmanennätysponi Pomona II:n ensimmäinen varsa. Tampereella syntyi lokakuussa kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien SE-tulos, kun Peter The Great viiletti 1100 metriä kilometriaikaan 2.31,9a. Gold Getawayn peräti 19 vuotta vanha ennätys siirtyi näin historiaan.
”Peter The Great on juoksija, joka on yksi lahjakkaimmista, mitä olen koskaan päässyt ajamaan. Se on reipas poni, ja ainakin tässä vaiheessa huutelee aika paljon matkan aikana. Työnsä se tekee hienosti. Ura on vasta alussa, mutta siitä voi tulevina vuosina tulla kehittyä vaikka kuinka hyvä.”
Ruhkala ei äkkiseltään osaa sanoa, mitkä tekijät hyvien ponien lisäksi ovat mahdollistaneet hurjan menestyksen. Hetken pohdittuaan hän paljastaa, että kotijoukoista löytyy hyviä vinkkejä kilvanajoon.
”Iskän kanssa jutellaan ponilähdöistä etukäteen. Hän on ollut mukana hevoskimpoissa ja seuraa aktiivisesti varsinkin Ruotsin raveja. Iskällä on ajatusta, mikä poni lähtee hiljaa tai kovaa, ja miten lähtö voisi muutenkin mennä. Sitten jälkeenpäin käydään yhdessä läpi, mikä meni hyvin ja mikä huonosti. Iskästä on ollut apua kilvanajon kehittämisessä”, Ruhkala kiittelee.
Ruhkala on tullut lajin pariin jäädäkseen, sillä hän opiskelee Salpauksessa toista vuotta hevostalouden perustutkintoa.
”Keväällä 2027 olisi tarkoitus valmistua. Ensi vuoden ajan vielä poneilla, ja aion samalla hankkia itselleni C-ajoluvan. Hevosilla olen jonkunverran ajanut, ja niiden kanssa muutaman kerran hiitillä käynyt. Kilvanajo kiinnostaa.”
Päättäjille poniraviurheilija lähettää painavia terveisiä.
”Harmittaa, että ponilähdöt siirrettiin aikaisempaan ajankohtaan. Kun ne ajettiin juuri ennen ensimmäistä lähtöä, niin tunnelma oli ihan erilainen, ja muutenkin sitä koki tilanteen parempana. Eikä kilpailijana tunnu siltä, että ponilähtöihin valmistautuminen olisi nyt turvallisempaa. Juuri ennen viittä ne traktorit ja muut koneet vasta radalla ovatkin. Tuutu Lullan kanssa on jo ehtinyt tulla niiden kanssa vaaratilanne”, Ruhkala päättää.