Isla Ruhkalan hurja vuosi: Kuninkuus, Kriterium, Derby ja Suomen ennätys

Grönmanin valmentama Lilli Puttinen vei kesän päätteeksi Derbyn. Menestyskulku on jatkunut, sillä Emil ja Mats Havulehdon kasvattama Peter The Great on kulkenut Viivi Pursiaisen valmennuksesta voitosta voittoon.

Suku velvoittaa, sillä Peter The Great on maailmanennätysponi Pomona II:n ensimmäinen varsa. Tampereella syntyi lokakuussa kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien SE-tulos, kun Peter The Great viiletti 1100 metriä kilometriaikaan 2.31,9a. Gold Getawayn peräti 19 vuotta vanha ennätys siirtyi näin historiaan.

”Peter The Great on juoksija, joka on yksi lahjakkaimmista, mitä olen koskaan päässyt ajamaan. Se on reipas poni, ja ainakin tässä vaiheessa huutelee aika paljon matkan aikana. Työnsä se tekee hienosti. Ura on vasta alussa, mutta siitä voi tulevina vuosina tulla kehittyä vaikka kuinka hyvä.”

Ruhkala ei äkkiseltään osaa sanoa, mitkä tekijät hyvien ponien lisäksi ovat mahdollistaneet hurjan menestyksen. Hetken pohdittuaan hän paljastaa, että kotijoukoista löytyy hyviä vinkkejä kilvanajoon.

”Iskän kanssa jutellaan ponilähdöistä etukäteen. Hän on ollut mukana hevoskimpoissa ja seuraa aktiivisesti varsinkin Ruotsin raveja. Iskällä on ajatusta, mikä poni lähtee hiljaa tai kovaa, ja miten lähtö voisi muutenkin mennä. Sitten jälkeenpäin käydään yhdessä läpi, mikä meni hyvin ja mikä huonosti. Iskästä on ollut apua kilvanajon kehittämisessä”, Ruhkala kiittelee.