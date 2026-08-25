Janna Länsimäkeä kiinnostaa kaikki hevosiin liittyvä

Janna Länsimäki, 11 vuotta, ohjasti uransa kolmannen voiton sunnuntaina Lapualla A-ponien tasoitusajossa. Ohjastettava Raparperi on Länsimäelle tuttu pienestä pitäen.

”Raparperi syntyi, kun osasin juuri ja juuri seisoa. Olin aina mukana, kun sen kanssa tehtiin jotain. Kun sillä alettiin ajamaan, innostuin ja halusin suorittaa ponikortin. Suoritin sen sitten kesällä 2024”, Länsimäki kertoo.

”Tunnelmat voitosta ovat tosi hyvät. Luulin, että tulen vikaksi tai toka vikaksi, mutta se lähti vauhdikkaasti liikkeelle ja jatkoi siitä hyvin. Raparperi on omapäinen ja sillä riittää virtaa”, Länsimäki kertoo tammasta. ”Välillä sillä on huonoja päiviä ja kun sellainen on, niin startit ei mene hyvin.”

Länsimäellä on kotona myös oma valmennettava, kolmevuotias shetlanninponi AK Lilla Joxaren, joka tähtää radoille.

”Minua kiinnostaa lainaohjastaminen sekä valmentaminen. Omaa ponia valmennan muun muassa ratastamalla, juoksuttamalla ja kävelyttämällä. Ja hoidan sitä tosi hyvin.”

Länsimäki mainitsee, että tie poniraviurheiluun on alkanut, koska suvun myötä hevoset ovat olleet läsnä aina.

”Minua kiinnostaa kaikki hevosiin ja poneihin liittyvä.”