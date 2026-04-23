Jaro Hankavuori tähtää suurkilpailuvoittoon A-ponilähdössä
Ylöjärveläinen Jaro Hankavuori vie valmennettavansa lauantaiseen Pony Seinäjoki Raceen maltillisin odotuksin.
”Haetaan hyvää suoritusta. Sillä ei ole tällä kaudella vielä päästy ajamaan autolähtöä”, Hankavuori kertoo ruunasta.
Specific's Magic on tämän vuoden aikana kolmesta tasoitusajosta ottanut yhden ykkösen ja kaksi kakkosta.
”Kauden tavoitteena on yrittää kilpailla sen kanssa suurkilpailuissa ja päätavoitteena on Ponikuninkuusravit”, Hankavuori sanoo 11-vuotiaasta ponista.
Hankavuoren valmennus perustuu monipuolisuuteen.
”Kolme kertaa viikossa ajetaan, mutta treeniin kuuluu myös juoksutusta, ratsastusta ja kävelytystä metsässä. Ponit asuvat meidän pihassa pihatossa täällä Ylöjärvellä.”
Hankavuori innostui ensin ratsastuksesta. Perheessä on ollut hevosia ja Jaro sai oman ponin ja kävi Teivon ravikoulun ponikerhossa.
”Sitä kautta aloitin raviurheilun. Tavoitteena on päästä voittamaan joku ponien suurkilpailu. Myöhemmässä vaiheessa kiinnostaa sirrtyä ajamaan myös hevosia”, vuonna 2012 syntynyt nuorimies kertoo.