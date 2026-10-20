Jenni Peltola tähtää poneillaan isompiin lähtöihin – "Vielä ei uskalla sanoa, mitä tulevaisuus tuo"

17-vuotiaalla Jenni Peltolalla on tilastoissa neljä valmennettavaa, mutta kotitallilla Jokioisilla ponimäärä on kuitenkin suurempi.

”Siskon kanssa tehdään tätä yhdessä, niin aika riittää logistiikka-alan opintojen lisäksi myös kavereiden kanssa olemiseen”, Peltola kertoo.

Sisko oli myös innostaja poniraviurheilun pariin.

”Meillä on kotona aina ollut hevosia, äiti harrasti matkaratsastusta. Siskoni Jenna kuuli poniraviesta ja innostui niistä. Meille tuli ensimmäinen raviponi, jolla päästiin harjoittelemaan. Kärryistä kilpaileminen ei sytyttänyt minua, mutta menin kuitenkin ponikorttikurssille ja monté vei mukanaan ja sitä myöden myös kärryistä ajaminen”, Peltola taustoittaa.

Perjantaina Porissa Peltola ohjasti oman valmennettavansa Vuoren Iltatähden voittoon.

”Olin vähän yllätynyt voitosta, kun oli pitkä tauko takana ja ravi vähän hakusessa. Se kuitenkin yllätti kaikin puolin, sillä ravi sujui ja meno maistui.”

Loppuvuoden aikana Peltola aikoo ajaa ne lähdöt, mitä on tarjolla, mutta ensi vuonna katse on isommissa kisoissa.

”Jos poni tuntuu siltä, niin Pikkuprinsessa ja 5-vuotismestaruus ovat tähtäimessä”, Peltola kertoo tammasta.

Vuorela trenaa ponejaan pääosin kärryistä.

”Silloin kun olin nuorempi, niin ratsastin paljon ja russ-poneja vieläkin, mutta aika paljon ajetaan. Lisäksi juoksutetaan ja pidetään peräponina. Vanhempia vähemmän ja nuorempia enemmän.”

C-ajoluvan suorittanut Peltola on kiinnostunut siirtymään hevosten pariin ponivuosien jälkeen.

”Aletaan katsoa ensi vuoden jälkeen, että miltä näyttää. Monté kiehtoo ja myös kärrylähdöt. Hevosala on muutenkin mielessä, mutta vielä ei uskalla sanoa, mitä tulevaisuus tuo. Hevoset tulee kuitenkin olemaan aina ainakin harrastuksena.”