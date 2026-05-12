Jesse Ylitalo lähtee ponilähtöön aina voitto mielessä
Maarianhaminassa ajettiin ponilähtöjä sekä lauantaina että sunnuntaina.
”En ole ikinä aikaisemmin käynyt Maarianhaminassa. Oli tosi hieno kokemus käydä siellä. Rata oli hieno ja muut paikat myös”, Jesse Ylitalo kertoo.
”Perjantaiaamuna lähdettiin reissuun ja sunnuntain ja maanantain välisenä yönä oltiin takaisin kotona. Ohjelmassa oli tacoilta, johon suurin osa taisi osallistua."
Vuonna 2012 syntynyt Ylitalo ohjasti valmennettavallaan Ferdie Flitillä voiton molempina päivinä.
”Aina lähden hakemaan voittoa, mutta paperilla perjantain lähtö näytti kovalta. Poni yllätti aivan täysin sinä päivänä. Sunnuntainkaan lähtö ei ollut helpon näköinen, mutta kuitenkin sellainen, että siinä voisi menestyä. Tuli kuitenkin yllätyksenä, että poni otti niin ylivoimaisen voiton”, Ylitalo kertoo 9-vuotiaasta ruunasta.
Hän treenaa kahta valmennettavaansa Ferdie Flitiä ja Aarteen Miisaa monipuolisesti.
”Sisko käy välillä ratsastamassa ja sitten ajetaan. Välillä kevyempää ajoa ja välillä vetoja. Laukkavedoista ne tykkää ja niillä on ollut iso vaikutus molempiin. Lisäksi kesällä ponit tykkää käydä uimassa”, Ylitalo avaa.
Tavoitteet molempien ponien kohdalla ovat selvät.
”Toivotaan, että ne pysyvät terveenä ja pystyisivät kilpailemaan mahdollisimman paljon. Molemmilla on tähtäimessä Ponikuninkuusravit. Lisäksi olisi hienoa päästä ajamaan niillä Riihimäen raveissa, se kun on kotirata.”
Jesse Ylitalo käy seitsemättä luokkaa.
”Läksyt teen ja sitten pihalla on kuorma-autoprojekti”, Ylitalo kertoo.
Hän osti viime syksynä Ypäjän huutokaupasta varsan ja aikaa menee myös sen kanssa.
”Sitä ei ole päästy vielä kunnolla treenaamaan, kun minä itse olin umpisuolen leikkauksessa ja siitä projektista piti pitää vähän taukoa.”
Ylitalon haaveissa siintää hevoset muutenkin.
”Tulevaisuudessa olisi hienoa päästä lainaohjastamaan hevosia. Sitä ennen haluaisin kuitenkin saavuttaa poneilla 100 voittoa.”