Jesse Ylitalo lähtee ponilähtöön aina voitto mielessä

Jesse Ylitalo käy seitsemättä luokkaa.

”Läksyt teen ja sitten pihalla on kuorma-autoprojekti”, Ylitalo kertoo.

Hän osti viime syksynä Ypäjän huutokaupasta varsan ja aikaa menee myös sen kanssa.

”Sitä ei ole päästy vielä kunnolla treenaamaan, kun minä itse olin umpisuolen leikkauksessa ja siitä projektista piti pitää vähän taukoa.”

Ylitalon haaveissa siintää hevoset muutenkin.

”Tulevaisuudessa olisi hienoa päästä lainaohjastamaan hevosia. Sitä ennen haluaisin kuitenkin saavuttaa poneilla 100 voittoa.”