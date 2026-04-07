Kautensa voitolla avanneella H.G. Loreenilla tähtäin kesäisessä Mikkelissä

Kaksinkertainen poniruhtinatar H.G. Loreen avasi kautensa viikonloppuna Lappeenrannassa voitolla.

”Poni on ollut joulukuun startin jälkeen kylmimmän talven kevyellä laitolla eli sitä on ajettu, kun on hevosilta ehditty”, kertoo hevosenhoitajana äitinsä Pia Huusarin tallilla työskentelevä ponin valmentaja Pinja Iltanen.

”Yllätyin, että se oli noinkin hyvä, kun ei ole tavoitteellisesti treenattu talvella. Toki tamma on jo sen ikäinen, että on ehditty treenaamaan vuosien aikana”, Iltanen naurahtaa.

H.G. Loreenin kauden päätähtäin on St Michel -viikonloppu ja erityisesti montén Suomen mestaruus.

”Se on tavoitteena ja sitä kohti pyritään kilpailuttamalla. Keväällä tai alkukesästä voisi juosta pari avointa lähtöä ja yhden monté-lähdön, jotta kaikki säädöt saadaan kuntoon. Ja kotona tehdään kaikki niin hyvin kuin osataan.”

Iltasen tavoitteena on parantaa tamman ennätystä tulevaisuudessa siintävää siitosuraa ajatellen.

”Se on sen sukuinen, että siitosuralle olisi tarkoitus siirtyä jossain kohtaa.”

Iltasen päivät ovat kiireisiä ja H.G. Loreen on hänen viimeinen poninsa.

”Olen sen ikäinen, että poneja joutaa vähentämään”, Iltanen hymyilee.

Pinja Iltanen sanoo, että hevosten kanssa tulee käytettyä kaikki mahdollinen aika.

”Omat kuulumiset ovat sitä, että olen aamusta iltaan tallissa ja raveissa.”