Kerttu Pappinen suhtautuu poneilla harrastamiseen suurella innolla

Mäntyharjulla asuva Kerttu Pappinen on tyytyväinen lauantaiseen Karkin Fanin voittosuoritukseen.

”Poni meni tosi hyvin, en olisi uskonut, että noin hyvin, vaikka se on tuntunut hyvältä. Sillä on nyt tehty pidempää lenkkiä ja ajettu kovempia vauhteja”, Pappinen kertoo.

”Kesällä Karkin tähtäin on Pikkukunkussa, jos se sinne ennätyksensä kanssa vielä pääsee. Jos ei se, niin sitten joku muu lähtö Ponikuninkuusraveissa. Päälähtöön ei kuitenkaan vielä yritetä.”

Pappinen treenaa Karkin Fania ja sen pihattokaveria, 4-vuotiasta Sorpresaa, talvella kärryiltä ja kesällä uittamalla.

”Meillä ei ole kotona ihmeellisempiä treenipaikkoja, tiellä ajetaan. Radalla käydään, mutta Karkki kyllästyy nopeasti, jos ajetaan pelkästään siellä. Siksi kesällä myös uitetaan. Karkki ajetaan joka toinen päivä, riippuen onko startteja", Pappinen sanoo.

"Sorpresa treenataan nyt porukassa, että oppii sen homman. Sen kanssa on tarkoitus kesällä tulla starttiin. Ponit asuvat kotitallilla pihatossa ja se sopii niille hyvin, kun liikkuvat.”

Pappisen muu aika menee yhdeksännellä luokalla koulussa ja omalla tallilla, jossa on ponien lisäksi myös pari hevosta.

”Ajan ja ratsastan niillä jonkun verran. Äitillä on aina ollut ravihevosia ja sitä kautta innostus lajiin on tullut. Äiti on muutenkin isona osana, ilman häntä tätä ei pystyisi tekemään eikä mistään tulisi mitään”, Pappinen kiittää.