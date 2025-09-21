Killerin poniraveissa ratkottiin 5-vuotismestaruus ja Karin Kannun finaali

5-vuotismestaruudessa voittoa lähti mailin matkalle tavoittelemaan neljä valjakkoa. Lähtökiihdytyksessä keulapaikan otti nelosradalta matkaan lähtenyt Jokimäen Prinsessa. Hillshead's Lightning tuli kuitenkin nopeasti sen rinnalle ja lähti hakemaan paikkaa itselleen ja saikin sen ennen kuin 500 metriä oli ajettuna. Samalla Taika Rauhio ohjasi Little Ferrarin kupeelle. Loppusuoralla nähtiin tiukkaa kamppailua, mutta Hillshead's Lightning hyppäsi laukalle ja Little Ferrari lasketteli näyttävään voittoon.

Karin Kannu -kilpailusarjan finaali juostiin tasoitusajona. Seitsemän valjakkoa kokoontui volttauspaikalle. Parhaiten matkaan lähti paalulta numerolla kolme kilpaillut Mirtillo. Se piti keulapaikkaa hallussaan aina loppusuoralle saavuttaessa, jollon Stormy Eve, Jokimäen Jalmari ja takamatkalta kovan nousut tehnyt Specific's Magic lähtivät ohittamaan sitä. Maalisuoran kamppailusta tuli tiukka, sillä Jokimäen Jalmari ja Specific's Magic taistelivat loppuun saakka lähdön voitosta.

Specific's Magic hapuili laukallekin, mutta Jaro Hankavuori sai sen nopeasti raville ja ohjasti ruunan lopulta maalikamerasta tarkastettuun voittoon.

”Lähdettiin ilman suurempia odotuksia tämän päivän starttiin”, Hankavuori kertoi. ”Oli tasaista. Maalissakaan ei vielä pystynyt sanomaan, kumpi oli edellä.”