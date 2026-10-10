Jade Länsimäki keksi tavan rahoittaa poniharrastusta korutaiteilijana
Ylistarolainen Jade Länsimäki läpäisi onnistuneesti 1. lokakuuta poniajoluvan loppukokeen Ylistaron raviradalla. Kurssille hän osallistui tänä vuonna 20 vuotta täyttäneellä Golden Geronimolla, joka on jo muutaman vuoden asustanut perheen hoivissa Ylistaron Mäkipohdossa.
Iän puolesta Golden Geronimolla ei ole enää oikeutta lähteä viitoittamaan kilpailuissa Jade Länsimäen poniohjastajauraa. Siitä tulee vastaamaan huippuponi Euforian esikoisvarsa Forever Wania, jonka matka Ylistaroon on ollut monisäikeinen.
”Jade aina puhui, että hänestä tulee poneille lainakuski. Kaikki luulimme, ettei hän halua kilpaponia, mutta Jade olikin miettinyt asian siten, ettei hän voisi saada uutta ponia, koska hänellä on jo Golden Geronimo eli Mestari”, Jaden äiti Aino Vaaraniemi aloittaa.
Moni vanhempi voinee samaistua tahtotilaan mahdollistaa lapselle harrastaminen. Myös Jaden vanhemmat Jonny Länsimäki ja Aino Vaaraniemi halusivat tehdä niin, joten lopulta uutta raviponia lähdettiin etsimään sosiaalisen median avustuksella.
”Silloin Jade itse keksi korubisneksen. Eli hän valmistaa ja myy koruja, että voisi kustantaa edes osan uuden ponin hinnasta”, Vaaraniemi kertoo.
Jade Länsimäki
9-vuotias raviperheen tytär Ylistarosta, vanhemmat Jonny Länsimäki ja Aino Vaaraniemi
Suoritti poniajoluvan kotiradallaan 1. lokakuuta
Ohjastusura alkaa ensi vuoden alussa, kun Jade täyttää 10 vuotta seuraavan kalenterivuoden aikana
Tallissa kasvaa 1-vuotias huippusukuinen Forever Wania
Korutehdas sai osaltaan sosiaalisen median ansiosta vahvasti tuulta alleen, kun eri puolilta Suomea koruja tilanneet henkilöt jakoivat kuvia Jaden tekemistä koruista. Ihmisille tehdyt korut olivat rannekoruja ja hevoskorut päävehkeisiin liitettäviä nimikoituja koruja.
”Mielestäni voi todeta, että me ravi-ihmiset olemme edelleen yhteisöllisiä oikealla hetkellä. Koruja meni myös ratsuväelle. Koruaskartelun Jade on aloittanut jo aikaisemmin halutessaan tehdä koruja fanittamilleen hevosille. Weikolla heppakoru oli osana starttivarustusta jo viime kaudella”, Vaaraniemi sanoo.
Aino Vaaraniemi kertoo 9-vuotiaan tyttärensä olevan päivittäin täysillä mukana tallin askareissa. Päivät toki kuluvat koulussa, jonka Jade on hoitanut kunnialla. Viime keväänä hänelle jaettiin toisen vuosiluokan päätyttyä stipendi hyvästä koulumenestyksestä.
”Äitinä ajoittain jopa vähän hirvittää, kun tytär ei vietä lainkaan niin sanottuja tavallisten lasten arki-iltoja. Niin kauan kuin Jade osoittaa nauttivansa tallilla työskentelystä, antaa palaa vaan. Ajattelen itse onnistuneeni elämässäni ainakin yhdessä asiassa. Olen saanut siirrettyä Jadeen aidon halun välittää kaikista ihmisistä ja eläimistä”, Vaaraniemi miettii.
Syyskuussa Jade Länsimäen toive omasta kilpaponista toteutui, kun Riina ja Ilona Rekilän kasvattama 1-vuotias Forever Wania muutti Ylistaroon leasingsopimuksella. Varsan kanssa ollaan nyt opetusvaiheessa.
”Jade sai Riinalta hyvät ohjeet ponivarsan eteenpäin viemiseen. ’Koppari’ on huippuvarsa, jossa on kaikki kohdallaan. Se on ottanut hienosti Jaden omaksensa ja heidän touhuamistaan on kiva seurata. Forever Wanian saaminen meidän talliin oli lottovoitto, jollaisen voi saada vain kerran elämässä. Nyt se voitto osui Jadelle”, Vaaraniemi kiittelee.
”Nyt meillä on jo selvitetty mitä kaikkia ikäluokkakisoja poneille ajetaan. Huvittaa seurata, kuinka 9-vuotias lapsi voi olla jostakin niin määrätietoinen”, Vaaraniemi hymyilee.
Korttikurssin Länsimäki pääsi suorittamaan kahdeksan muun ravinuoren tavoin Ylistaron raviradalla. Alun perin hänen piti osallistua Seinäjoen radalla järjestettävälle korttikurssille, joka kuitenkin peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
”Seinäjoen nopeasti peruttua koko kurssin heitin Eveliina Hietaselle puolittaisena vitsinä, että olisikohan kurssin järjestäminen Ylistarossa kovin vaikeaa. Selvittelimme asiaa Hippoksen kautta ja siitä homma sai nopeasti tuulta alle. Kurssi järjestettiin periaatteessa Seinäjoen alla, mutta kaikki toiminnot tehtiin Ylistarossa”, Vaaraniemi selvittää.
Kiitoksen Vaaraniemi haluaa jakaa kaikille talkootyönä järjestetyn kurssin mahdollistamisessa mukana olleille.
”Seinäjoen ravien lähettäjä Mika Jaskari ja varikkoalueen valvoja Saija Koskimäki ovat vastanneet usein Seinäjoella korttikurssien vetämisestä. Iso kiitos heille, että saimme heidän ammatti- ja vuorovaikutustaitonsa käytettäväksi lapsille, jotka historian ensimmäisinä Ylistarossa korttikurssin suorittivat”, Vaaraniemi päättää.