”Forever Wania on tosi kiltti, söpö, musta ja karvainen poni. Hoidan tallilla molemmat ponit aina itse. Iskä vielä opettaessa on vastannut ’Kopparin’ ajamisesta. Minä otan ohjat sitten myöhemmin”, Jade ilmoittaa. Kuva: Aino Vaaraniemi

Nuoret Jade Länsimäki keksi tavan rahoittaa poniharrastusta korutaiteilijana 9-vuotiaan Jade Länsimäen tekemät korut koristavat useiden hevosten ja hevosihmisten ravivarustusta.