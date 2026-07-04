Kumlaby Mandelblomia ei takamatka haitannut
Nopeiten matkaan lähti paalupaikalta Skogens Zelda, joka haparoinnista huolimatta piti keulaa hallussaan aina viimeiselle viidelle sadalle metrille saakka. Sitten Kumlaby Mandelblom otti paikan itselleen.
Kumlaby Mandelblom oli koko matkan edennyt omaa vauhtiaan, sillä tavoitti keulan 180 metrin takamatkalta. Loppujen lopuksi Nea Ahokkaan valmentama ja Senja Kopalaisen ohjastama 15-vuotias tamma lipui ylivoimaiseen voittoon.
Kumlaby Mandelblom tuli lähtöön yli 9 kuukauden tauolta, mutta Ahokas oli ollut luottavainen valmennettavaansa.
'”Nea sanoi minulle, että aja samalla lailla kuin viime vuonna Forssassa ja niin tein”, Kopalainen kertoo viitaten voitokkaaseen Tammavaltikkaan.
”Hyvillä mielin lähdin matkaan vaikka pakkia oli paljon, sillä poni oli rento ja letkeä lämmityksessä.”