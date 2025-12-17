Lännen radoilta joululahja poniraviurheilijoille: palkinnot takaisin 100 euroon

Forssan, Tampereen ja Turun vuoden takainen päätös nostaa ponilähtöjen määrä ja pudottaa 1. palkinto 50 euroon on saanut kritiikkiä. Osa harrastajista on kokenut palkinnon puolittamisen merkittävänä haittana, jota lisääntynyt sarjatarjonta ei kompensoinut. Ensi vuodeksi asia korjataan.

”Poniraviurheilu on meille tärkeää ja lajin jatkuvuuden kannalta olennaista. Olemme Turun ja Forssan kanssa, Poniraviyhdistystä kuullen, päättäneet nostaa ponilähtöjen palkinnon takaisin 100 euroon. Maksamme ensi vuonna ponilähdöissä aina palkinnon vähintään kuudelle hyväksytyn juoksun tehneelle”, Teivon toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth kertoo.

”Rahan ei pitäisi olla lasten ja nuorten harrastustoiminnassa keskiössä, mutta kun rahapalkintoja kuitenkin maksetaan, on parempi, että yhä useampi pääsee kokemaan onnistumisia myös palkintojen muodossa. Palkintotason muutos ei lähtökohtaisesti myöskään vähennä tarjottavien ponilähtöjen määrää.”

Turun raviradan toimitusjohtaja Eeva Karvonen näkee yksittäisen lähdön palkinnon olevan pieni asia kokonaisuudessa, mutta tiedostaa sen olevan kilpailijoille merkittävä. Siksi asiaan tehdään nyt muutos, kun se on mahdollista.

“Oikein mitoitetun kilpailutarjonnan tulee olla keskiössä, ja rahapalkintojen sijaan olemme halunneet priorisoida nyt ja jatkossa riittävän kilpailutarjonnan poniraviurheilujoille. Ponisarjamme suunnitteleva SPRY saa edelleen joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tehdä kaksi ponilähtöä ravitapahtumiin, jos tarvetta on. Turussa jatketaan myös suuren suosion saanutta Ponifestari-tapahtuman järjestämistä”, Karvonen lupaa.

Lännen radat jatkavat muutenkin panostustaan poniraviurheiluun. Vuodelle 2026 on luvassa edelleen myös ravikoulutoimintaa, ponileiri sekä suurkilpailuja ja harjoitusravimahdollisuuksia poneille.