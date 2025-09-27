Little Dreamcatcher ja Little Ferrari Tornion ponivoittajat

A-kategorian ponien Mini Midnight juostiin Torniossa tasoitusajona yhdeksän ponin kesken. Lähtö pääsi matkaan kolmannella yrityksellä. Paalun ykkösradalta matkaan lähtenyt Little Dreamcatcher, ohjaksissaan Oona Tastula, otti itselleen keulapaikan. Tamma haparoi matkan aikana pienesti, mutta muista ei ollut sille uhkaajaksi ja Little Dreamcatcher lipui varmaan voittoon helavyö rintaremmissään.

Kauhavalla asustava poni oli lähtenyt taustajoukkoineen neljältä aamuyöllä matkaan kohti Torniota.

”Lämmittelyssä poni vaan katseli, mutta lähdössä se oli todella hyvä. Se on hyvä, nuori poni”, Tastula kertoi Emmi Aution valmentamasta viisivuotiaasta.

B-kategorian Pikku Midnightissa matkaan lähti vain neljä ponia. Paalupaikka oli valttia myös isommilla poneilla. Taika Rauhion ohjastama Little Ferrari otti siltä itselleen keulapaikan, eikä haastajia näkynyt laukasta huolimatta koko 2100 metrin aikana.

”Yritettiin muita karkuun ja se onnistui todella hyvin. Olen todella tyytyväinen suoritukseen”, Rauhio kertoi Minna Koukkarin valmentamasta ruunasta.