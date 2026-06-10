Matilda Korpi vauhdissa monella saralla – "Tuntuu, että poni on löytänyt siitä oman jutunsa"

Matilda Korpi otti viikonloppuna voiton Forssan A-kategorian ponien lähdössä Ekslätts TNT:lla.

”Tietenkin olen poniin tyytyväinen ja iloinen voitosta, kuten kuuluukin olla”, Korpi kommentoi Tinttinä kutsutun Ekslätts TNT:n voittoa.

”Olin yllättynyt, että se oli niin hyvä, koska kyseessä oli tälle vuodelle vasta kolmas startti ja edellisestä on jo hetki. En odottanut näin paljon, mutta se meni ja teki uuden ennätyksen. Seuraavaksi hyvillä mielin kohti viikonloppua ja Killerin Ponieliittiä”, Korpi kertoo.

Kesällä ponin kanssa on tavoitteena ajaa avoimia lähtöjä.

"Ennätys meni sellaisiin lukemiin, että katsotaan mitä tehdään volttilähtöjen kanssa. Takamatka piteni, mutta Ponikuninkuusraveihin todennäköisesti osallistutaan, se on niin hieno kilpailu olla mukana. Ponien Suur-Hollola jää mietintään.”

Korpi oli viikonloppuna myös hieman erilaisessa kilpailussa, sillä hän osallistui Kanjang av Jäboruderilla Savijärven käyttöajoluokkaan ja otti sieltä voiton.

”Tämä oli sekä ponin että minun toinen kerta ikinä käyttöajoluokassa. Tuntuu, että poni on löytänyt siitä oman jutunsa. Se tuo hyvää vaihtelua, molemmille, kun kyseessä on tarkkuus- eikä nopeuslaji tai muita vastaan kilpailemista”, Korpi kertoo.

Tämän viikon Korpi työskentelee OP:n kesätyösetelin avustuksella apulaisohjaajana Turun Metsämäessä järjestettävällä ponileirillä.

”Autan leiriläisiä katoksilla, olen paikalla jos tulee kysyttävää ja olen ainoa ohjaaja, joka on radalla kärryjen kanssa. Esimerkiksi tänään harjoittelimme parijonossa lähekkäin ajamista. Olen ollut aiemmin leiriläisenä ja siitä on jäänyt niin hyvä fiilis, että hain tänä vuonna kesätöihin leirille. Minulla on täällä yksi poni mukana, mutta viikonloppuna starttaavat käyn välillä liikuttamassa ja viimeistelemässä kotona.”

Korpi aloittaa syksyllä lukion ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat selvänä mielessä.

”Haaveammattina on eläinlääkäri, sillä se on yksi tämän alan parhaimpia töitä. Se on kiinnostanut pienestä asti ja sitä kohti pyrin edelleen. Uskon, että pystyn yhdistämään lukion ja ponit hyvin, sillä tähänkin asti koulu on onnistunut hyvin samalla. Tietysti myös vanhemmat ja kaverit ovat auttamassa.”



Tällä hetkellä Korvella on valmennuslistallaan seitsemän ponia ja tulevaisuudessa kiinnostaa siirtyminen hevosten pariin.

”Se kiinnostaa, mutta aikataulusta ei ole tietoa. Minulla on russponeja, joista yksi on vielä varsa ja sitten on tietysti myös se lukio käytävänä. Lisäksi hevosia varten olisi tarvetta nykyistä paremmille treeniolosuhteille. Pikkuhijaa, ponien jälkeen”, Korpi suunnittelee.

Kuuluisa sukunimi ei tuo paineita 16-vuotiaalle. Hänen isänsä on Ilkka Korpi.

”Näkisin, että enemmän siitä on hyötyä kuin haittaa kuulua Korven sukuun. Hevosaiheisiin ongelmiin löytyy aina kotoa apua, mutta onhan siinä toki omat puolensa, kun se asia nostetaan usein ja nopeasti esille. Täytyy kuitenkin muistaa, että sukunimi ei tee kenestäkään yhtään sen parempaa kuskia, ei nimet siellä radalla kilpaile.”