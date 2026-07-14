Mikaela Hirvi treenaa poneja ja haaveilee omasta suomenhevosesta

”Meni hyvin, en olettanut että se voittaisi. Se on mennyt aikaisemmissa starteissa hyvin, mutta se ei osannut oikein mennä keulassa. Se on paljon kehittynyt”, Mikaela Hirvi kertoo 4-vuotiaasta orista.

Hirvellä on Hero Darkin lisäksi myös samasta emästä oleva Diaz Dark.

”Olemme muuttaneet noin kuukausi sitten, joten treenit ovat hieman muuttuneet. 3–4 kertaa viikossa ajetaan 8 kilometrin lenkkejä, joskus erikseen ja joskus yhtäaikaa. Hölkkää, ohituksia, vetoja. Tilanteen mukaan”, Hirvi avaa.

”Hero Darkin kanssa tavoitteena on Poni-Kriterium ja Diaz Darkin kanssa Pohjoismaiden mestaruus, jos saadaan haasteet voitettua ja aika riittää.”

Hirvi on päätynyt poniraviurheiluun äitinsä, eläinlääkäri Annika Hirven, kautta.

”Olin äidin mukana tallilla ja menin leirille Stall Mattakseen ja aloin myös vuokrata ponia. Siitä se sitten lähti.”

Tulevaisuudessa Hirvi aikoo jatkaa raviurheilua.

”Monté kiinnostaa, etenkin suomenhevosilla. Haaveena on oma suomenhevonen.”