Mila Helala ensimmäiseen suurkilpailuvoittoon

Isokyröläinen Mila Helala ajoi viikonloppuna Oulussa ensimmäisen suurkilpailuvoittonsa. Ajokkina toimi oma valmennettava Zemafori.

”En olisi uskonut, että näin piankin olisin onnistunut”, 14-vuotias Helala kertoo. ”Zemafori ei ole ollut minulla vielä kauaa, mutta se tuntui hyvältä niin etsittiin sille sopiva lähtö. Ensimmäiseen yhteiseen kilpailuun hain hyväksyttyä juoksua. Mietin pääseekö se niin kaukaa takamatkalta, mutta pääsi. Se on kiltti ja hyvä poni, jolla on aika paljon vauhtia.”

Helala suoritti kaksi vuotta sitten poniravikortin.

”Innostuin, kun isän naisystävällä Eveliina Hietasella oli poneja. Kävin katsomassa, kun Eveliina ajoi kilpaa ja halusin itsekin päästä ajamaan kilpaa.”

Helalan poniharrastus lähti liikkeelle vauhdikkaasti ja tällä hetkellä hänellä on valmennuksessa seitsemän ponia ja kaksi varsaa.

”Siihen menee tosi paljon aikaa, mutta kun tekee äkkiä ja huolellisesti, niin onnistuu.”

”Kesäisin uitetaan paljon ja kaveri käy ratastamassa niillä. Muuten ajan keskimäärin joka toinen päivä, riippuen tietysti starttirytmistä”, Helala kertoo.

Loppukauden tavoitteet ovat selkeät.

”Päästä menestymään hyvin ja saada hyviä kilpailutuloksia. Tarkoitus on saada starttiin myös yksi aloittelija.”

”Suurkilpailuihin olisi kiva päästä osallistumaan ja haaveilen kolmen parhaan joukkoon pääsemisestä Suomen mestaruudessa”, Helala avaa tulevaisuuden haaveitaan.

”Olen ajatellut siirtyä hevosiin poniajan jälkeen, mutta luultavasti käytän aikani 18-vuotiaaksi asti pienten ponien kanssa.”