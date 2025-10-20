Mini-Legerit Jokimäen Saken ja Coruscate Casperin juhlaa

A-ponien lähdössä mailin volttauspaikalle kokoontui seitsemän valjakkoa.

Paalupaikalta lähtenyt Niemenpellon Jämäkkä otti itselleen keulapaikan ja johti joukkoa kierroksen verran. 60 metrin takamatkalta lähtenyt Jokimäen Sakke ohjaksissaan Eerika Koskenvalta teki kuitenkin kovaa nousua ja otti letkan kärkipaikan. Paikka pysyi maaliin saakka ja Jokimäen Sakke ylitti maalilinjan ensimmäisenä.

Tuomaristo tutki jonkin aikaa ruunan askellajeja, mutta voitto vahvistettiin.

”Meillä irtosi sekki ja tämä tarvitsee siitä vahvasti tukea”, Koskenvalta kommentoi haparointia. ”Lopussa poni tuli kuitenkin oikein hyvin, kun sain sekin vedettyä takaisin kiinni.”