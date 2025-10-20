Jokimäen Sakke/Eerika Koskenvalta juoksi 1660 metriä aikaan 2.25,7.
Jokimäen Sakke/Eerika Koskenvalta juoksi 1660 metriä aikaan 2.25,7.Kuva: Nelli Saari
Mini-Legerit Jokimäen Saken ja Coruscate Casperin juhlaa

Porissa ravattiin lauantaina A- ja B-kategorian ponien Mini-Legerit.
A-ponien lähdössä mailin volttauspaikalle kokoontui seitsemän valjakkoa.

Paalupaikalta lähtenyt Niemenpellon Jämäkkä otti itselleen keulapaikan ja johti joukkoa kierroksen verran. 60 metrin takamatkalta lähtenyt Jokimäen Sakke ohjaksissaan Eerika Koskenvalta teki kuitenkin kovaa nousua ja otti letkan kärkipaikan. Paikka pysyi maaliin saakka ja Jokimäen Sakke ylitti maalilinjan ensimmäisenä.

Tuomaristo tutki jonkin aikaa ruunan askellajeja, mutta voitto vahvistettiin.

”Meillä irtosi sekki ja tämä tarvitsee siitä vahvasti tukea”, Koskenvalta kommentoi haparointia. ”Lopussa poni tuli kuitenkin oikein hyvin, kun sain sekin vedettyä takaisin kiinni.”

Coruscate Casper/Verna Sankari olivat B-ponien lähdön parhaat tuloksella 51,0/2740 metriä.Kuva: Nelli Saari

B-ponien Mini-Legerissä matkana oli 2600 metriä. Tasoitusajon voittoa lähti tavoittelemaan seitsemän valjakkoa.

Keulapaikan otti paalulta lähtenyt Lil’s Ambra, mutta toisessa kaarteessa paikka vaihtui, kun Romero Wee teki ohituksen.

Verna Sankari oli ottanut Coruscate Casperilla keulaa kiinni 140 metrin takamatkasta huolimatta ja loppumatkasta nähtiin kilvanajoa, kun Romero Wee ja Coruscate Casper kamppailivat keulapaikasta.

Maalisuoralle tultaessa Sankari käänsi ruunansa viimeiseen hyökkäykseen ja ajoi Mini-Legerin voittoon.

Jokimäen Sakke
Coruscate Casper
ponit

