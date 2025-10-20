Mini-Legerit Jokimäen Saken ja Coruscate Casperin juhlaa
A-ponien lähdössä mailin volttauspaikalle kokoontui seitsemän valjakkoa.
Paalupaikalta lähtenyt Niemenpellon Jämäkkä otti itselleen keulapaikan ja johti joukkoa kierroksen verran. 60 metrin takamatkalta lähtenyt Jokimäen Sakke ohjaksissaan Eerika Koskenvalta teki kuitenkin kovaa nousua ja otti letkan kärkipaikan. Paikka pysyi maaliin saakka ja Jokimäen Sakke ylitti maalilinjan ensimmäisenä.
Tuomaristo tutki jonkin aikaa ruunan askellajeja, mutta voitto vahvistettiin.
”Meillä irtosi sekki ja tämä tarvitsee siitä vahvasti tukea”, Koskenvalta kommentoi haparointia. ”Lopussa poni tuli kuitenkin oikein hyvin, kun sain sekin vedettyä takaisin kiinni.”
B-ponien Mini-Legerissä matkana oli 2600 metriä. Tasoitusajon voittoa lähti tavoittelemaan seitsemän valjakkoa.
Keulapaikan otti paalulta lähtenyt Lil’s Ambra, mutta toisessa kaarteessa paikka vaihtui, kun Romero Wee teki ohituksen.
Verna Sankari oli ottanut Coruscate Casperilla keulaa kiinni 140 metrin takamatkasta huolimatta ja loppumatkasta nähtiin kilvanajoa, kun Romero Wee ja Coruscate Casper kamppailivat keulapaikasta.
Maalisuoralle tultaessa Sankari käänsi ruunansa viimeiseen hyökkäykseen ja ajoi Mini-Legerin voittoon.