Mitä raviradoilla on tarjota lapsille ja nuorille?

Ohjattu toiminta ja palvelut

Ohjattua, lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa järjestetään ravien aikana vaihtelevasti. Painotus ja panokset asetetaan isompiin ravitapahtumiin, perheteemaraveihin ja viikonloppuihin. Useimmiten toimintaa ohjaavat ravinuoret tai nuorisovastaava yhteistyössä raviradan ja ravinaisten kanssa.

Kysyttäessä ohjatusta toiminnasta ratojen vastauksissa mainitaan satuhetket, tallikierrokset, askartelut, hevosaiheiset tietokilpailut ja -tehtävärastit, sekä kasvomaalaus. Esimerkiksi Ylivieskassa nuorisovastaava Emma Tolonen järjestää kepparikisoja sekä jakaa poniraveissa palkinnot voittajille yhdessä ponikerholaisten kanssa.

Ilmaisia toimintoja osataan lapsiperheissä arvostaa ja myös käyttää. Niinpä usealla radalla tarjotaan maksutonta talutusratsastusta tai poniajelua, Teivossa pyörii ravipäivisin maksuton ravikerho ja Mikkelissä ravikoulun ponit ovat myös kaikissa raveissa rapsuteltavina ja harjattavina.

Lapsiperheitä palvellaan myös suunnittelemalla lapsille sopivat ruoat kohtuuhintaan, herkkujakaan unohtamatta.

”Lakumyyjä meillä on kaikissa raveissa, ja kuplavohvelimyyjäkin välillä”, Pohjanmaan Ravi ry:n puheenjohtaja Katri Helminen Ylivieskasta kertoo. Ruunakunkkareissa on paikalla ollut myös kotieläinpihan eläimiä.