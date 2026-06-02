Moninkertainen Mini Elitloppet -voittaja Pomona II sai varsan Mini Elitloppet -päivänä – katso hellyttävä kuva

Pomona II tunnetaan vuosien 2014, 2017, 2018 ja 2019 Mini Elitloppet -voittajana. Elitloppet-viikonloppu osui myös sen tuoreimman jälkeläisen syntymäajankohdaksi. Pomona varsoi tamman Mini Elitloppet -päivänä.

”Se on luonteeltaan rohkea ja ihmisläheinen”, Mats Havulehto kertoo.

Hän on varsan kasvattaja veljensä Emil Havulehdon kanssa.



Kyseessä on maailmanennätystamma Pomonan neljäs varsa. Ensimmäinen varsoista, nelivuotias Peter The Great, kulkee vahvasti emänsä kavionjäljissä, sillä se on ottanut voiton jokaisesta uransa 14:stä lähdöstä.



”Viime kesänä syntynyt ori ja tämä tamma ovat molemmat myynnissä. Toivottavasti ne tuovat samanlaisia elämyksiä tuleville omistajilleen, mitä Pomona toi meille.”