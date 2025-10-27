Mr. Brightside hallitsi nelivuotismestaruutta Jokimaalla – "Sillä on hurjia vauhteja"

1640 metrin ryhmäajossa keulapaikan itselleen otti Sini Räisäsen ohjastama Mr. Brightside. Ori ei uhkaajia matkalla nähnyt, sillä se viiletti eteenpäin varmoin ottein, kellotti jokaisen väliajan nimiinsä ja kasvatti eroa muihin metri metriltä.

Lopulta voitto tuli näytöstyyliin ja Räisänen pääsi tuulettamaan valmentamansa oriin ensimmäistä suurkilpailuvoittoa.

”Poni lähti älyttömän hyvin auton takaa, otettiin keulapaikka ja annoin vaan mennä”, Räisänen kertoi.

”Tämä on lahjakas poni ja sillä on hurjia vauhteja. Tänään ei ollut haastajia, niin sitä ei niin kiinnostanut juosta”, Räisänen kommentoi.

”Toivottavasti se jatkaa ensi vuonna samalla tyylillä!”

Lahdessa seuraaviksi sijoittuivat Arthur de Cottereau/Iida Innanen ja Little Drops/Inka Heikkinen.