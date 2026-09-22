Neea Kopalaiselle poniraviurheilu on iso osa elämää

15-vuotias Neea Kopalainen otti viime sunnuntaina voiton omalla valmennettavallaan Jates Armadalla.

”Jates Armada tuli varsavuoden jälkeen minulle tammikuussa ja tämä oli meidän ensimmäinen yhteinen voitto. Se meni tosi hyvin. Ollaan treenattu paljon ja nyt alkaa näkyä tulosta”, Kopalainen kertoo.



Voitto tuli myös keskiviikkona, lainaohjastajana Golden Jangilla.

”Siskoni Senja on ajanut aiemmin valmentajana toimivan Anni Niemelän poneilla. Kun hän siirtyi ajamaan Ronja Grönmanin poneja kysyi Anni, olisinko kiinnostunut ajamaan ja sitä myöden Golden Jang tuli minulle lainaohjastettavaksi. Kiva että tulee menestystä, niin pääsee ajamaan muillakin. Ja itse asiassa olen ajanut jo ihan ensimmäiset lähtöni lainaponeilla”, Kopalainen taustoittaa.

Lauantaina ponien Tammer-ajossa Kopalainen ajaa jälleen Golden Jangia. Hänen valmentamaansa Sonya A:ta ohjastaa Karla Koivisto. Ponilähdöissä tämä on mahdollista.

”Olin luvannut ajaa Golden Jangia, joten kysyin hyvää ystävääni Karlaa ajamaan Sonjaa. Molemmilta poneilta odotan hyvää suoritusta.”