Nelli Luhangon poneilla huima kausi – 11 startista yhdeksän voittoa

Nelli Luhangon valmennettaville poneille kausi 2026 on ollut menestyksekäs. 11 juostua lähtöä on tuonut yhdeksän voittoa.

”Välillä ihmettelen itsekin, miksi on mennyt niin hyvin. En mielestäni ole tehnyt mitään erityisen erilailla viime kausiin verrattuna, mutta tänä vuonna on onnistunut. Molemmat ponit ovat saaneet toki rutiinia lisää. Ja treeni on kaiken avain”, Luhanko taustoittaa.

”Ajan, juoksutan ja pidän peräponina. Jos on lunta, niin hankitreeniä myös”, Luhanko kertoo treenitavoistaan.

”Hoitopuolella kylmään, käytän paljon villapatjoja ja venyttelen jalkoja, ettei ne menisi ajon jälkeen tukkoon.”

Viimeisimmän voiton toi viime perjantaina kotiradalla Forssassa Maple Leaf’s Gypsophila.

”Mietin ennen starttia miten käy, kun rata ei ollut takasuoralta oikein hyvä, Helmille sopii parhaiten pehmeät kesäradat. Takana oli myös taukoa ja se kuumuu helposti. Se lähti kuitenkin voltista hyvin matkaan ja ensimmäisellä, mikä on tälle etu. Se osaa juosta keulasta niin hyvin, että ei tarvinnut kuin loppusuoralla himmailla, ettei ennätys mene kauhean uusiksi. Lähti siitä kaksi sekuntia, mutta se lähti helpolla”, Luhanko kertaa.

”Ajetaan lähtö kerrallaan ja toivotaan, että tulisi menestystä. Suurkilpailuja ei ole ensi vuodelle suunniteltuna. Yleisesti haluan ajaa paalulta, niitä ainakin on tarkoutus mennä”, Luhanko kertoo jatkosuunnitelmista.

16-vuotias Luhanko päätyi ponien pariin äitinsä kautta, jolla on ollut ravitalli jo silloin, kun Luhanko syntyi.

”Ensimmäisen ponin sain kolmevuotiaana, poni oli silloin kaksivuotias, Särkilahden Wilma. Se on minulla edelleen. Se on nyt eläköitynyt, mutta se on opettanut minulle kaiken, ylä- ja alamäet. Sen kanssa suoritin myös poniravikortin.” Luhanko kertoo.

Lukion ensimmäisellä luokalla opiskeleva Luhanko ajoi tänä vuonna ravikortin.

”Olisi kiva päästä ajamaan hevosilla kärry- ja montelähtöjä. Tällä hetkellä suunnittelen, että lukion jälkeen hakisin opiskelemaan oikeustiedettä. Hevoset varmaankin pysyy harrastuksena aina. Niiden kanssa on ollut koko elämän, niin vaikea olisi luopua.”