Nuorisogaala järjestetään lauantaina Teivossa – "Tosi hienoa jakaa palkintoja nuorille heidän tekemästään hyvästä työstä"
Vuoden 2025 poniravihetket palautetaan mieliin lauantaina 21. maaliskuuta Teivossa järjestettävässä Nuorisogaalassa. Gaalassa palkintoja jaetaan peräti 23 kategoriassa, kun palkittavana on viime vuoden parhaita poneja, poniraviurheilijoita ja nuorisotoiminnan aktiiveja.
”Järjestelyjen suhteen kaikki on hyvin. Noin 90 juhlavierasta odotetaan paikalle”, Suomen Hippoksen nuoriso- ja harrastustoiminnan koordinaattori Johanna Pökkä kertoo.
”Odotan kivaa iltaa. Tosi hienoa jakaa palkintoja nuorille heidän tekemästään hyvästä työstä poniraviurheilussa ja nuorisotoiminnassa”, hän lisää.
Tänä vuonna Nuorisogaalaa ei ole mahdollista seurata streamin välityksellä.
”Teimme päätöksen yhteistyössä Teivon kanssa. Gaalan videoimista ei ole ollut tapana tehdä kategorisesti joka vuosi. Välillä toki se on ollut mahdollista”, Pökkä sanoo.
Nuorisogaalan palkintokategoriat:
Vuoden 4-vuotias A-poni
Vuoden 4-vuotias B-poni
Vuoden 5-vuotias A-poni
Vuoden 5-vuotias B-poni
Vuoden vanhempi A-poni
Vuoden vanhempi B-poni
Vuoden nopein Suomessa syntynyt A-poni
Vuoden nopein Suomessa syntynyt B-poni
Vuoden P1-lisenssin haltija
Vuoden P2-lisenssin haltija
Vuoden P3-lisenssin haltija
Vuoden B-poniohjastaja
Vuoden montéponi
Vuoden montéohjastaja
Vuoden aktiiviohjaaja
Vuoden poniravirata
Vuoden A-ponikasvattaja
Vuoden B-ponikasvattaja
Vuoden nuorisokerho
Ponitaiturit -kilpailun voittaja
Ponikypärät A-ponien voittaja
Ponikypärät B-ponien voittaja
Vuoden sykähdyttävin hetki