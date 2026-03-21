Nuorisogaala Vuoden poniraviradalla huipentui Saphiran kutsumiseen Ponitähtien talliin

Perinteistä Nuorisogaalaa vietettiin lauantai-iltana Teivon ravikeskuksessa. Vuoden 2025 parhaita raviponeja, menestyneitä poniraviurheilijoita ja nuorisotoiminnassa ansioituneita tekijöitä muistettiin palkinnoilla. Kaikkiaan palkittuja eri kategorioissa oli 29, joista kaksi yleisöäänestyksen perusteella.

Avauspuheenvuorossaan Tampereen Ravirata Oy:n varapuheenjohtaja ja nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Anni Järvinen korosti lajin yhteisöllisyyden tärkeyttä. Hän muistutti ettei kenellekään saa kääntää selkää, vaan jokainen voi tukea ja antaa turvaa toislle.

Järvinen päätti puheensa nuorille, että nämä ovat varmasti kuulleet useasti sanottavan, kuinka he ovat raviurheilun tulevaisuus.

”Haluan kuitenkin korostaa, että se tulevaisuus on nyt. Raviurheilun päättäjät tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat erityisesti teihin. Kannustan teitä jokaista osallistumaan ja tuomaan äänensä ja mielipiteensä kuuluville, että voimme rakentaa raviurheilusta entistä paremman”, hän kehotti.

Kun kolmevuotiaita ei palkita omassa kategoriassaan sai vuoden kohutuin nuori poni Peter The Great palkintonsa Vuoden komeettana. Se voitti kauden kaikki kymmenen kilpailuaan ja teki ikäluokan A-ponien SE-tuloksen.

Ikäluokan SE-tulokset rikkoi puolestaan molemmilla lähetystavoilla nelivuotiaiden B-ponien parhaana palkittu Mr Brightside, jonka vuoden 11 ykkösessä oli mukana muun muassa Nelivuotismestaruus. Ori ja sen ohjastaja-valmentaja Sini Räisänen palkittiin myös Ponikypärät -kilpailusarjan voitosta.

Kolmas SE-numeroihin yltänyt illan palkituista oli Charizard, joka palkittiin nopeimpana Suomessa syntyneenä B-ponina. Tuo vanhempien Suomessa syntyneiden orien ja ruunien SE-tulos 45,5a syntyi Pohjoismaiden mestaruuden kakkosena.

Nelly Korpikosken tutun varmalla otteella juontama ilta päättyi niin juhlallisesti kuin kuuluikin. Ponitähtien talliin kutsuttiin ansaitusti loppumattoman suurkilpailuvoittojen listan haltija, aikanaan nelivuotiaana ME-tuloksenkin ravannut Saphira.