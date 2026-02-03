Nuorisogaala 21.3. Teivossa – yleisöäänestys nyt auki

Vuoden poniravirata -ehdokkaat

Vuoden poniraviradaksi ehdolla on viisi ravirataa: Teivon ravikeskus, Metsämäen ravirata, Laivakankaan ravirata, Vermo Areena ja Loviisan ravirata.

Teivossa järjestettiin onnistuneet Ponikuninkuusravit, joissa kilpaili molempina päivinä yli 100 ponia, lisäksi raviradalla olleissa harjoitusraveissa on ollut paljon poneja mukana. Metsämäen raviradalla Turussa järjestettiin jälleen yleisömenestykseksi nousseet Ponifestarit ja lisäksi poniraviurheilijoiden leiri. Laivakankaan ravirata on jo pitkään tarjonnut kaikissa raveissaan kaksi ponilähtöä ja poniraviurheilijat käyvät mielellään kilpailemassa Torniossa hyvissä puitteissa. Vermossa järjestettiin vuoden aikana poniravit ja monia ponien suurkilpailuja, joissa nähtiin uusia ja tuttuja menestyjiä. Loviisan ravirata on panostanut poniraviurheilijoihin vuosia, vuosittain raviradalla järjestetään poniravit ja jokaisissa raveissa on myös muutenkin ponilähtöjä tarjolla.

Vuoden sykähdyttävin hetki -ehdokkaat

Stenbydal’s Castillan ponikuningattaruus sekunnin kymmenyksen erolla

Ponikuninkuusravien A-ponien ponikuningatar-kilpailussa nähtiin erityisen jännittävä ja tiukka kamppailu tittelistä. Stenbydal’s Castilla oli avausmatkalla toinen ja päätösmatkalla se ja Smedens My Donna taistelivat viime metreille asti kokonaiskilpailun voitosta. Stenbydal’s Castilla oli lopulta vahvin ja sai tehtyä tarvittavan eron voittaakseen ponikuningattaren tittelin.

Granatin paluu suurkilpailuvoittajaksi

Granat palasi kesällä lähes kahden vuoden tauolta raviradoille, ja ponin valmentajana oli aloittanut Joanna Penttilä. Oulun Kuninkuusraveissa Granat oli täysi ylivoimainen Suomen mestaruudessa ja juoksi uuden ennätyksensä. Suomen mestaruuden lisäksi Granat voitti myös Nordic Cupin Turussa.

Valdo Ween yllätyksellinen nousu poniruhtinaaksi

Valdo Wee pääsi lähtemään poniruhtinuuskilpailuun paalulta ja ohjastaja Vilma Virosen taktiikka oli heti selvä. Valjakko piti yllä kovaa tempoa molemmilla osamatkoilla ja takamatkojen ponit eivät saaneet kurottua kiinni Valdo Ween tekemää eroa. Ensimmäistä kertaa kilpailuun osallistunut Valdo Wee vei molemmat osamatkat ja vasta kaksi vuotta poniraveissa kilpaillut Vilma Vironen sai tuulettaa arvostetun kilpailun voittoa.

Ponilegendojen lähtö Teivon Ponikuninkuusraveissa

Teivon Ponikuninkuusraveissa oli runsaasti oheisohjelmaa, johon lukeutui myös Ponilegendojen lähtö. Lähtöön osallistui aiempien vuosien poniraviurheilun huippuja, jotka nykyisinkin ovat joko alan ammattilaisia tai muuten edelleen lajin parissa mukana olevia. Lähdössä nähtiin esimerkiksi Joni-Petteri Irri ja Juho Ihamuotila. Lähdön voittoon ohjasti Liisa Ihamuotila, joka tunnetaan yhtenä Golda Apachen ohjastajista.

Lasten itse suunnittelema ja toteuttama poniravikatrilli Tampereen Hevoset-messuilla

Tampereen Hevoset-messuilla on ollut jo vuosia poniravikatrilli, jonka poniraviurheilijat ovat itse suunnitelleet ja toteuttaneet. Katrillissa on nähty monena vuonna kilpailevia raviponeja ja se on kerännyt ison yleisön paikalle katsomaan. Vuoden 2025 messuilla oli mukana kahdeksan ponivaljakkoa, jotka toivat hauskalla ja mukaansatempaavalla tavalla poniraviurheilua esille.