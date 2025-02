Nuorissa on tulevaisuus ja yhteistyössä voimaa

Helmikuun puolivälissä Mäntyvaarassa pidetyssä Lapin poniravigaalassa juhlistettiin vuoden 2024 menestyjiä ennätyssuurella joukolla. Juhlaväkeä kokoontui paikalle yli 120 henkeä.

Ilon ja liikutuksen kyyneleiltä ei illan aikana vältytty. Sanat eivät riitä kuvaamaan kiitollisuuden, onnen ja ylpeyden tunnetta, kun katsoimme lasten ja nuorten iloa ja koko ravinuorten sakin tekemisen meininkiä. Lämmin kiitos gaalan sponsoreille ja kaikille nuorisotoimintaamme tukeneille tahoille.

Erityisesti haluamme kiittää Rovaniemen ja Tornion raviratoja, että olemme saaneet tehdä tätä työtä ravinuorten parissa, täydellä sydämellä. Ratojen tuki on meille elintärkeää. Laivakankaan ravinuorten ja Mäntyvaaran ravinuorten yhteistyöllä järjestämä Lapin poniravigaala on hyvä osoitus siitä, mitä yhteistyöllä, hyvällä yhteishengellä ja täydellä sydämellä tekemisellä voi saavuttaa.

Meidän allekirjoittaneiden yhteistyö juontaa liki kahdenkymmenen vuoden taa. Kaikki sai alkunsa yhdestä puhelusta, kun Katja soitti Kirsin tyttöä ja ponia mukaan ponivaellukselle. Se puhelu kestikin sitten monta tuntia, ja se oli menoa saman tien. Vuosiin on mahtunut monenmoista touhua ja tohinaa raviurheilun nuorisotoiminnan ja poniraviurheilun parissa. Legendaarisia Reutuaavan ponileirejäkin on takana niin monta, ettei laskussa ole pysynyt.

Itkuilta ja hampaan kiristyksiltäkään ei ole vältytty. Ei ole aina helppoa toitottaa nuorisotoiminnan tärkeyttä ja paiskia hommia sen eteen, että laji pysyisi voimissaan tulevaisuudessakin. Mutta onneksi meillä on toisemme. Aina kun joku potuttaa, niin puretaan tuntoja toisillemme ja taas hommat jatkuvat. Varsinkin tänä päivänä tuki ja yhteistyö on erittäin tarpeen. Poniraviurheilun alas ajaminen on todella huolestuttavaa koko raviurheilun tulevaisuuden kannalta ja hankaloittaa meidänkin työtämme.

Niin Tornion kuin Rovaniemenkin radoilla nuorisotoiminta on erittäin aktiivista ja monipuolista. Kerhot kokoontuvat viikoittain, ja lisäksi järjestetään leirejä, kursseja, tapaamisia ja tapahtumia. tse ravinuorille suunnatun toiminnan lisäksi toimintamme pitää sisällään varojen sekä yhteistyökumppaneiden hankintaa. Ravinuorten toimintaan jokainen on lämpimästi tervetullut juuri sellaisena kun on.

Mielestämme nuorisotoiminnan tärkeyttä ei voi painottaa liikaa, eikä vähiten siksi, mitkä sen vaikutukset ovat tämän päivän ja etenkin tulevaisuuden hevosurheilulle. Puhumattakaan siitä, mitä tämä harrastus merkitsee ja antaa lapsille ja nuorille. Resursseja ja tekijöitä tarvitaan lisää. Toivottavasti nuorisotoiminta on se, mihin panostetaan tulevaisuudessa.

Kiitos vielä meidän kaikille ihanille ravinuorille ja heidän vanhemmilleen sekä onnea vieläkin palkituille!

Yhteistyöterveisin

Kirsi Braks, nuorisovastaava, Mäntyvaara

Katja Blomberg, nuorisovastaava, Laivakangas