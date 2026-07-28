Paratiisin Manta toi juhlatunnelman Sini Räisäsen perheelle

Tällä hetkellä Räisäsen valmennuksessa on A-poni Mantan lisäksi kaksi B-ponia. Voittajaesittelyissä usein nähty Mr. Brightside sekä sen 1-vuotias täyssisko Fabulous.

”Tämä on koko perheen harrastus. Pikkusiskot ovat myös aktiivisesti mukana. Yhdessä ajetaan ja hoidetaan. Pari kertaa viikossa ponit ovat valjaissa. Meillä on kotona hyvät ajopaikat, 900 metrin mittainen rata.”

Räisänen käy lukiota ja kolmas vuosi starttaa elokuussa.

”Tarkoitus on valmistua joulukuussa. En ainakaan heti lähde jatko-opiskeluihin.”

Hevosura ei ole siintänyt Räisäsen suunnitelmissa.

”Ajattelin etten jatka hevosiin, kun olen 18 vuotta tätä tehnyt ja muutakin voisi koittaa. Motivaatio ei ole kuitenkaan mennyt ja ostettiin suomenhevosvarsa, joka on nyt vuotias, niin aion sitä itse valmentaa ja kai se C-korttikin täytyy suorittaa”, Räisänen kertoo.