Peter The Great tykitti Suomen ennätyksen
Vauhtia ei lähdöstä puuttunut, sillä voittaja Peter The Great otti nimiinsä Suomen ennätyksen. Maailmanennätysponi Pomona II:n ensimmäinen varsa kulkee emänsä kavionjäljissä, sillä kyseessä oli kolmevuotiaan oriin uran kuudes startti ja kuudes voitto.
Ennätysjuoksu kulki suoraviivaisesti, sillä Isla Ruhkala otti ajokillaan keulapaikan ja piti sen koko matkan. Voitto tuli lähes maalisuoran mittaisella erolla vastustajiin.
Suomen ennätys syntyi ajalla 2.31.9a, ja näin ollen 19 vuotta Golda Getawayn nimissä ollut 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien ennätys 2.36,7a siirtyi historiaan.
Kyseessä oli Peter The Greatin ensimmäinen autolähtö, mutta se ei vauhtia hidastanut.
”Se lähti auton takaa kuin raketti, ja tuntui kuin se olisi ollut siinä ennenkin, vaikka tämä oli ensimmäinen kerta”, Ruhkala kertoi.
”Kyllä tämä on lahkakas, menee ikäisekseen hurjia vauhteja ja aina vaan parantaa.”