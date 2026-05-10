Pikku Humanteri ja Armani ponien Finlandia-voittajat

A-kategorian ponien MiniFinlandiassa Senja Kopalainen kiihdytti Pikku Humanterin vauhtiin auton irrottua ja valjakko haki itselleen keulapaikan. Matka eteni laukoista huolimatta ja lopputuloksena oli ylivoimavoitto.

”Joo ja ei”, kommentoi valmentaja Ronja Grönman kysymykseen oliko voitto odotettu ja jatkoi: ”Se on hyvä, mutta se on myös epävarma, laukat on niin mukana sillä”.

”Pikku Humanteri on ollut ehkä parempi, kuin mitä ajattelin. Jos se pysyy tällaisena, niin en ole pettynyt tähän kauteen. Tähtäin on kesän suurkilpaluissa.”



Voitto MiniFinlandiassa toi Pikku Humanterille kutsun MiniElitloppetiin, mutta Grönman kieltäytyi kuitsusta.

”Harmillisesti emme voi Solvallaan tänä vuonna lähteä, pitkä matkustus ei sovi ponille,” Grönman avasi päätöksen taustoja.

PikkuFinlandiassa nähtiin tasaisempaa kilvanajoa ja lopussa voittoon puristi Laura Sipilän Armani.

”Poni on hyvällä mallilla, ja pikku fiksauksia vielä tehdään, niin sen pitäisi parantaa vielä”, Sipilä kertoi.

Armani sai viime vuotiseen tapaan kutsun LillaElitloppetiin, mutta Sipilä ei ollut vielä varma, lunastaako pinkin tiketin.

”En ole päättänyt sen suhteen. Totta kai, jos poni pysyy tällaisena, niin miksi ei. Ponilla on jonkun verran matkustushaasteita. Mietin vielä asiaa ja muutaman päivän päästä teen ratkaisun”, Sipilä pyöritteli.